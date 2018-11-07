Владимир Жириновский в рамках «часа заявлений» в Госдуме России заявил, что Россия должна изменить внешнюю политику в сторону усиления взаимодействия со странами Средней Азии, пишет Парламентская газета.

По мнению лидера фракции ЛДПР, надо уделят больше внимания этому региону, «так как к русским в ЦА относятся гораздо лучше, чем в Прибалтике и на Украине».

«В этих странах к русским относятся гораздо лучше, чем в Прибалтике и на Украине. Но этим регионам уделяют мало внимания. Например, в Узбекистан уже 25 лет не ездила ни одна российская делегация”,- отметил Владимир Жириновский.

Он также рассказал российским парламентариям о своём визите в Таджикистан.

«Граждане Таджикистана хотят, чтобы между нашими странами были тёплые отношения, хотят изучать русский язык, просят отправить им русские учебники и открыть магазины русской книги», - отметил он.

«Они ждут российских артистов. Но они к ним не едут», — сказал Жириновский.

Жириновский, как пишет издание, напомнил, что ещё в 2001 году призывал налаживать отношения, в первую очередь, со странами СНГ, «но прошло 17 лет, и внешняя политика не изменилась».

Владимир Жириновский побывал в Таджикистане на прошлой неделе, а затем отправился в Узбекистан.

Фото пресс-службы президента РТ

В Душанбе лидер ЛДПР встретился с главой парламента, министром иностранных дел и с президентом Таджикистана.

Он назвал Эмомали Рахмона дальновидным политиком, народным президентом, основоположником новой государственности таджиков. А во время встречи с группой таджикских журналистов в Душанбе заявил, что возглавляемая им ЛДПР в ближайшее время будет инициировать принятие закона «Об особом статусе граждан Таджикистана на территории России».

Посетил Жириновский и ТАЛКО, а также побывал на виноградниках потомственного дехканина Ходжи Неъмата Усмонова в Гиссаре.

После визита в Таджикистан Владимир Жириновский полетел в Бухару, где посетил загородную резиденцию Бухарского эмира, шелковую мастерскую и местный рынок. Когда делегацию ЛДПР встретил музыкальный ансамбль в Бухаре, Жириновский станцевал вместе с местными жителями.

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