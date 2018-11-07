АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 8 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

- В РЦНК в Душанбе состоится творческий вечер художницы, певицы Ирины Дмитриевой-Ванн.

- В 3-м туре первого квалификационного раунда футбольного турнира Олимпийских игр-2020 в группе «А» женская сборная Таджикистана встречается со сборной Филиппин. Матч состоится в Гиссаре, начало в 16.00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 8 НОЯБРЯ

2006 - Открылся «Банк развития Таджикистана».

2012 - Совет директоров Всемирного Банка одобрил грант на сумму $20 млн. для оказания бюджетной поддержки правительству Таджикистана.

2016 - Введена уголовная ответственность за публичное оскорбление Лидера нации и клевету в его адрес.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 8 НОЯБРЯ

1883 - Родился ученый-минеролог и геохимик, исследователь Средней Азии Александр Евгеньевич Ферсман.

1930 – родился ученый-литературовед Аслиддин Камаров.

1940 – родился заслуженный работник промышленности Тохир Бобоев.

1949 – родился военный деятель, экс-министр обороны РТ генерал-полковник Шерали Хайруллаев.

1961 – родился борец Абдусамад Шамсуллоев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, в долинах дождь, в горных районах осадки (дождь, снег), местами сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 6-11 тепла, в горах ночью -4+1, днем 2-7 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью 1-6 тепла, днем 8-13 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по Западу ГБАО ночью -2+3, днем 7-12 тепла, по Востоку ГБАО ночью 8-13 мороза, днем -4+1.

По районам республиканского подчинения – Облачно, в долинах слабый дождь, в горных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью -2+3, днем 4-9 тепла.

По городу Душанбе – Облачно, ночью временами слабый дождь, днем без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 8-10 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Хорог – Облачно, временами дождь (ночью мокрый снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 8-10 тепла.