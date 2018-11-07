12-13 ноября т.г. в «Назарбаев Центре» состоится четвертое ежегодное заседание «Астана Клуба» - авторитетной международной дискуссионной площадки в формате политического форума, объединяющего ведущих экспертов, политиков и дипломатов со всего мира.

Организаторами Клуба выступают Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и Институт мировой экономики и политики при Фонде.

В работе Astana Club примут участие более 50 спикеров из 33 стран мира, в числе которых – Австрия, Афганистан, Бельгия, Египет, Италия, Великобритания, Индия, Индонезия, Иран, Испания, Китай, Норвегия, Россия, Кыргызстан, Хорватия, США, Швеция и Япония.

Мероприятие посетят 10 бывших глав государств и правительств, 4 экс-министра иностранных дел, Нобелевский лауреат премии мира, Президент 67-й Генеральной Ассамблеи ООН, 7 авторов мировых бестселлеров по геополитике и 21 авторитетный эксперт по международным отношениям, геополитике и экономике.

В числе спикеров - президент Афганистана (2001–2014) Хамид Карзай, премьер-министр Пакистана (2004–2007) Шаукат Азиз, президент Словении (2007–2012) Данило Тюрк, министр иностранных дел Италии (2002–2004, 2008–2011) Франко Фраттини, премьер-министр Португалии (2002-2004) Жозе Мануэл Баррозу, генеральный директор МАГАТЭ (1997-2009), вице-президент Египта (2013), лауреат Нобелевской премии мира Мохаммед Эль-Барадеи, премьер-министр Турции (2014-2016), министр иностранных дел Турции (2009-2014) Ахмет Давутоглу, премьер-министр Кыргызской Республики (2014-2015) Джоомарт Оторбаев, исполнительный директор и основатель обновленного Бреттон-Вудского комитета (RBWC) Марк Узан, премьер-министр Грузии (2015-2018) Георгий Квирикашвили, руководитель программы «Россия и Евразия» Королевского института международных отношений (Chatham House) Джеймс Никси, программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев и др.

Работа экспертов в рамках IV заседания Astana Club сосредоточится вокруг главной темы, обозначенной формулировкой: «На пути к Большой Евразии: как построить общее будущее?». Выбор темы обусловлен глобальными процессами в мире и регионе Евразия, связанными с возрастающим изоляционизмом, торговыми и санкционными войнами, новыми угрозами безопасности.

Особое внимание эксперты обратят на перспективы новой стратегической архитектуры в Евразии в условиях формирующейся многополярности и усиления держав среднего размера, выступающих не объектами, а субъектами новой геополитической реальности.

Будут рассмотрены различные сценарии будущего Большой Евразии, перспективы развития инициативы «Пояс и путь», Евразийского экономического союза, а также современные процессы трансформации в Центральной Азии.

Главным итогом работы Клуба в нынешнем году станет международное исследование «Рейтинг глобальных геополитических рисков для Евразии в 2019 году».

Цель создания рейтинга - оценка актуальных геополитических и геоэкономических процессов как в регионе Евразии, так и во всем мире в целом.

В работе над исследованием приняли участие более 1000 экспертов из 60 стран, а свою развернутую позицию по оценке рисков предоставили свыше 30 авторитетных экспертов и политиков, чье мнение учитывается лидерами государств, международными институтами и крупнейшими СМИ.

В числе авторов исследования выдающиеся умы и нобелевские лауреаты: