Изучение иностранных языков, особенно английского, хотим мы этого или нет, не только популярно, но и важно, и без него уже никак и никуда. Но, вот как и где его лучше учить?

Мы прошли по столице и выбрали 4 лучших, на наш взгляд, центра, где вы это можете сделать.

MBO Professional

MBO Professional является одним из лидеров рынка центров обучения, который, кроме главного офиса, имеет 9 филиалов в разных точках города Душанбе. В MBO Professional, кроме английского языка, можно изучить китайский, немецкий, французский, русский и таджикский языки, а также записаться на компьютерные курсы.

В MBO Professional английский язык преподаётся в 6 уровнях - Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate and Advance. Продолжительность каждого уровня 3-3,5 месяца.

Оплата производится за каждый месяц, а цена зависит от времени обучения. Так, плата за месяц (учеба через день, по два часа) с дополнительными учебными материалами с 9 утра составляет 149 сомони, после 10 часов - 129 сомони, с 13 часов до 19 часов - 179 сомони.

Самое дешевое время - в 12:00 часов: месяц обучения в это время, без дополнительных учебных материалов, обходится в 97 сомони.

Английский язык появился в раннем Средневековье в германских племенах (!), вторгшихся в Британию после ухода из неё римлян.

Bactria Cultural Centre

В Bactria Cultural Centre, кроме английского, можно изучить французский, персидский, русский и таджикский языки. В центре своя современная методология, основанная на учебниках Оксфордского университета.

Преимущество центра в том, что здесь используются современные технологии и креативность в учебном процессе, в том числе показ фильмов, прослушивание аудио, создание презентаций, дискуссий и ролевых игр.

Также практикуются встречи с носителями языка, но преподают местные учителя с международной квалификацией.

В Bactria Cultural Centre тоже можно изучить английский, начиная с уровня Beginner до Uper intermediate. Продолжительность каждого курса - 3 месяца. Курс обучения стоит 600 сомони, сумму нужно оплачивать сразу всю. Однако перед оплатой вы можете бесплатно посетить 1 урок.

За 600 сомони центр предлагает учиться 3 раза в неделю, по 1,5 часа. Летом занятия проводятся ежедневно.

Самыми древними словами на английском являются I (я), we (мы), two (два) и three(три). Лингвисты считают, что они появились несколько тысяч лет назад.

Школа - Университет центральной Азии

Школа профессионального и непрерывного образования (ШПНО) была открыта в октябре 2006 года в Хороге, а её Учебный центр был образован в январе 2008 года в Душанбе. Школа предлагает непрерывное образование для молодежи и взрослых в удобном для них формате.

Английские курсы в УЦА считаются одними из самых эффективных.

Стоимость курсов зависит от уровня обучения. Уровни Beginner, Elementary, Pre-Intermediate длятся 4 месяца и стоят 600 сомони (каждый). Обучение на уровне Intermediate - 900 сомони, на Upper-Intermediate and Advance стоит - 1050. На этих уровнях обучение длится уже 5 месяцев.

Стоимость включает учебные материалы, и 3 урока по 1,5 часа в неделю.

Учебный центр «Атлас 2013»

В центре «Атлас 2013» программы рассчитаны на взрослых и детей любого возраста, со всеми уровнями знаний. Учебный центр обещает индивидуальный подход к каждому, гибкость и разнообразие методик обучения, чтобы повысить эффективность уроков. Центр часто устраивает тематические вечера, посвященные иностранным фильмам, спектаклям, музыке, живописи, моде.

В настоящее время «Атлас 2013» имеет 3 филиала по городу Душанбе.

Месяц обучения английскому языку в этом центре стоит 130 сомони (и 10 сомони за учебник). Продолжительность курсов - три месяца, 1,5 часовые уроки проводятся три раза в неделю.

Выше уровня Intermediate здесь преподают носители иностранного языка, на начальных - местные предприниматели.

Стоимость обучения для тех, кто, не покидая центр, переходит с первого уровня на последующие – снижается – по 100 сомони за месяц.

5 секретов изучения английского языка

Свой индивидуальный стиль изучения. Существуют различные стили изучения языка. Однако главное – выбрать то, что подходит именно вам, и также нужно понять, что у вас лучше получается, и адаптироваться к изучению английского языка. Используйте свои сильные стороны в изучении иностранного языка, и вы обгоните даже тех, кто начал раньше вас.

Оптимальная интенсивность. Освоить иностранный язык, занимаясь раз в неделю, по часу, практически нереально. Если обобщить рекомендации различных педагогов и лингвистов, получится, что наиболее оптимальный режим, это заниматься по 2–3 часа каждый день в течение года. Тогда через год занятий, даже если начинали с нуля, вы сможете практически свободно понимать и говорить на английском.

«Живой язык». Чтобы быстро освоить иностранный язык, нужно погрузиться в соответствующую среду. Однако в повседневной жизни такое удается немногим. В этом случае могут помочь материалы, созданные носителями языка. Слушайте речь британцев, канадцев и американцев в песнях, фильмах, аудиокнигах и презентациях. Воспринимайте её на слух, погружайтесь, пытайтесь понять суть. Со временем у вас будет получаться все лучше и лучше.

Применение языка на практике. Иностранный язык не может эффективно изучаться только по книгам. Помимо теоретической подготовки нужна и практика. Если у вас нет собеседника в ближайшем окружении (среди родных и знакомых), поищите его в интернете, запишитесь в английский разговорный клуб, зарегистрируйтесь в языковых социальных сетях.

Борьба со страхом ошибиться. У некоторых людей страх совершить ошибку настолько велик, что он буквально парализует их и не даёт говорить на английском. Главное понять, ошибаться – это нормально. Не ошибаются только те, кто ничего не делает. Помните, что каждая совершённая ошибка только приближает вас к успеху.

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