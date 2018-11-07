Бывший таджикский футболист Парвиз Турсунов, задержанный в Минске 18 сентября, подал ходатайство о получении статуса беженца в Беларуси.

Правозащитники рассчитывают, что даже если Беларусь откажется предоставлять футболисту международную защиту, то найдутся другие государства, которые согласятся это сделать, сообщает «Белсат».

На время рассмотрения ходатайства о статусе беженца, а это 40 дней, изучение запроса на экстрадицию Турсунова на родину приостановлено, сообщают СМИ.

Между тем, международные правозащитные организации Human Rights Watch и Хельсинкский комитет выступили против экстрадиции или депортации Турсунова из Беларуси.

Парвиза Турсунова задержали 18 сентября в минском аэропорту, когда спортсмен вместе с семьей направлялся в Европу транзитом через Беларусь.

19 сентября заместитель транспортного прокурора Минска постановил заключить Турсунова под стражу с целью выдачи Таджикистану.

Сейчас Турсунов находится в минском следственном изоляторе № 1, через администрацию которого и подал на днях прошение о статусе беженца.

43-летний Парвиз Турсунов был одним из ведущих игроков футбольной команды высшего дивизиона Таджикистана «Хайр» (Вахдат). Однако борода, которую он носит, поставила крест на его футбольной карьере – из-за нее в 2011 году он не был допущен на матчи нового сезона чемпионата Таджикистана по футболу.

Бросив футбол, Турсунов вместе с семьей переехал в Дубай, но из-за проблем с продлением регистрации вынужден был уехать в Турцию, где пробыл три месяца. Там Турсунов также не смог получить регистрацию. Тогда мужчина решил перебраться в Польшу или Германию.

Согласно информации centre1.com, белорусский адвокат футболиста Наталья Мацкевич сообщила, что Таджикистан прислал документы на экстрадицию Турсунова.

В постановлении о заключении под стражу от 19 сентября этого года написано, что бывший футболист находится в межгосударственном розыске: еще 18 ноября 2016 года в Таджикистане ему было предъявлено обвинение в «организации деятельности экстремистской группы», после чего футболиста объявили в розыск.

Документы сейчас изучает Генеральная прокуратура Беларуси. Если ведомство примет решение об экстрадиции, то ожидается его обжалование в суде.

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