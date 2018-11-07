Бюджетная авиакомпания FlyArystan, создаваемая по поручению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, начнет функционировать в первой половине 2019 года. Об этом на пресс-конференции 7 ноября сообщили представители национального казахстанского перевозчика, передает InformБЮРО.

Авиапарк FlyArystan будет состоять из самолетов Airbus A320 с конфигурацией 180 мест экономкласса. Бюджетная авиакомпания будет работать по классической лоукост-модели, следуя примеру таких авиаперевозчиков, как Easyjet, Indigo, Cebu Pacific и Аіr Аsіа (они, в частности, взимают отдельную плату за все дополнительные услуги как багаж, питание на борту и прочее).

Первое время FlyArystan будет эксплуатировать четыре самолета, к 2022 году флот увеличат до 15 воздушных судов. Авиакомпания планирует выполнять рейсы из нескольких городов Казахстана.

Стоимость билетов FlyArystan, как ожидается, будет вдвое ниже действующих тарифов на рынке внутренних авиаперевозок. В среднесрочной перспективе маршрутную сеть обещают расширить по направлениям ближнего зарубежья. Руководить командой FlyArystan будет Тим Джордан с более чем 15-летним опытом управления в бюджетных авиакомпаниях Cebu Pacific и Virgin Blue.

«Запуск бюджетной авиакомпании положительно скажется на среднесрочных и долгосрочных перспективах Air Astana и, мы надеемся, станет ожидаемым событием для внутренних туристов, которые смогут воспользоваться низкими тарифами на внутренних и региональных маршрутах», – отметил на пресс-конференции президент Air Astana Питер Фостер.

О необходимости создания на базе национальной авиакомпании Казахстана бюджетного перевозчика президент Нурсултан Назарбаев говорил 2 ноября.

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