Преступность среди несовершеннолетних тема больная для любого общества, и Таджикистан не исключение. Объясняем, за какие преступления согласно Уголовному Кодексу Таджикистана можно лишиться свободы с четырнадцати лет.

В конце октября, суд города Гиссара вынес приговор по очередному громкому делу – изнасилованию 7-летней девочки в кишлаке «Кончи» Гиссарского района, в июне этого года. Жители того же кишлака четырнадцати и пятнадцати лет, были признаны виновными, и осуждены на семь лет лишения свободы за преступление, предусмотренное ст. 139, ч. 4 УК РТ – «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

В Таджикистане по большинству статей, уголовная ответственность начинается с 16 лет, но закон выделяет более двадцати преступлений, по которым за решетку можно угодить уже с четырнадцати лет. Максимальный срок лишения свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления для несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, составляет до семи лет лишения свободы, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - до десяти лет.

По словам юриста Навруза Одинаева, вопрос наказания за преступления, совершенные несовершеннолетними, рассматриваются судом индивидуально с учетом всех обстоятельств - смягчающих и отягчающих, поэтому вывести единую формулу невозможно.

И тем не менее…

Уголовная ответственность в Таджикистане с 14 лет предусмотрена за следующие преступления:

Убийство (статья 104);

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 110);

Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (статья 111);

Похищение человека (статья 130);

Изнасилование (статья 138);

Насильственное действие сексуального характера (статья 139);

Терроризм (статья 179);

Захват заложника (статья 181);

Хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 199);

Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта (статья 200);

Иллюстрация Фото - vop.ru

Незаконное обращение с наркотическими средствами или психотропными веществами (статья 201);

Хищение наркотических средств или психотропных веществ (статья 202);

Хищение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (статья 202);

незаконное культивирование, запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (статья 204);

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта (статья 206);

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 214);

Хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 237);

Кража (статья 244);

Грабёж (статья 248);

Разбой (статья 249);

Вымогательство (статья 250);

Угон автомобиля или других транспортных средств без цели хищения (статья 252);

Умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 255).

Где отбывают наказание подростки?

Подростки, попавшиеся на совершении этих преступлений, отбывают лишение свободы либо в воспитательных колониях общего режима, либо в воспитательных колониях усиленного режима. Под первую категорию попадают несовершеннолетние мужского пола, осужденные к лишению свободы впервые, а также несовершеннолетние женского пола, под вторую несовершеннолетние мужского пола, ранее отбывавшие лишение свободы.

По данным МВД, за первое полугодие 2018 года в стране зарегистрировано 555 преступлений со стороны несовершеннолетних (за первые 6 месяцев прошлого года 339). В 2017 году несовершеннолетними было совершено 690 преступлений.

К слову, статистика говорит о том, что большой процент поступивших в колонии до 18 лет, возвращаются в тюрьмы снова.

Психолог Наргис Тоймастова объясняет это тем, что детская психика в этот момент травмируется. Также своё влияние оказывает негативное окружение. В то же самое время, совершая преступление впервые, подростки возможно даже не могут себе представить, какие последствия их могут ожидать, не задумываются о наказании.

- Подростки, это ещё не взрослые люди, и они не могут в полной мере нести ответственность за свои поступки. Когда существуют неудовлетворенные потребности в еде, жилье, одежде, есть вероятность, что подросток может пойти на преступление, - говорит она. - А то, что это незаконно, он не подумает. Вначале он не осознает последствия своих действий из-за незрелой психики, и издержек воспитания, после, попадая в места лишения свободы, подростки сталкиваются с реальностью жизни. Тут и происходит, та самая "поломка" психики. После, люди с "клеймом" не могут найти себя, так как от них отказывается общество. Обозлённые на людей и на жизнь в целом, отчаявшись и разочаровавшись, они идут на следующие преступления, и это становится образом жизни, который они принимают.

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