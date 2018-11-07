В отелях, хостелах и гостевых домах республики в скором времени появится национальный вид завтрака. С данной инициативой выступила Ассоциация поваров Узбекистана, передаёт Nuz.uz.
Каймак, лепешка, самса, сезонные фрукты и овощи, чай, навват, орехи сухофрукты и традиционные сладости – все эти позиции планируется включить в стандарт «узбекский завтрак» и сделать его настоящим брендом по типу турецкого, английского или французского.
«У нас есть свои традиции также как у англичан или турков. Что издавна было на столе ранним утром в узбекской семье – каймак и лепешка с ароматным сладким чаем. Это как основа. Так появилась идея внедрить в отелях стандарт «узбекский завтрак». В зависимости от региона стандарт будет дополняться разными видами лепешек, самсой, или иными блюдами, которые в конкретной области принято подавать на завтрак. Так, к примеру, в Ферганской долине на завтрак подают маставу. Все эти особенности мы будем учитывать и формировать стандарт «узбекский завтрак», - рассказал председатель Ассоциации поваров Узбекистана Акбар Умаров.
Пока создание стандарта национального завтрака на стадии обсуждения. В крупных отелях «узбекский завтрак» будет не единственным. В меню отечественных гостиниц в скором времени появятся не только традиционные и широко известные завтраки англичан и французов, но и скажем корейские, испанские или индийские. Местные повара, в свою очередь, раскроют коллегам из других стран секреты «узбекского завтрака».
Акбар Умаров считает, что внедрение национальных завтраков для крупных отелей станет изюминкой, а региональным еще и поможет сэкономить бюджет. Поскольку традиционный завтрак достаточно недорогой, но при этом вкусный и питательный. На данный момент планируется рекомендовать стандарт национального завтрака всем отелям, хостелам и гостевым домам независимо от звездности.
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Россия7 часов назад
Очень хорошая идея. Континентальный завтрак это здорово. В Таджикистане тоже надо внедрить такой завтрак. В Бахористоне завтрак похож на вчерашний банкет. Супы, мясо и т.д. Народ набирает вёдрами и ... не съедает. Лучше бы были лёгкие йогурты с утра, творожные массы, кофе и круасаны. А там круглые сутки обед. Весь день одно и тоже.
Лепёшек горячих свежих нет, меда нет, чай вечно холодный и его не хватает, по ли какие то. Зато миллион яиц, оладьи. И все выбрасывается. Зачем такое расточительство? А фруктов, орех и овощей практически нет.
Alisher7 часов назад
Молодцы Узбеки. А мы все еще туалет не можем строит на дорогах =)))))
Националист Alisher3 часа назад
Конечно Молодцы Узбеки .У них ДОРОГИ НЕТ,зато за каждым кустом ТУАЛЕТ,а в место бумаги КАМНИ (из глины). Куда нам до них.Сьезди один раз до Самарканда УБЕДИСЬ .
Umed9 часов назад
Правильная идея! Нашим гостиницам и отелям тоже надо над этим подумать!
Националист Umed8 часов назад
Согласен.Просто поменять узбекский на Таджикский ,и оставить всё также. Всё равно все блюда имеют Таджикские названия.
Россия Националист7 часов назад
Сделали бы. А то только на словах.