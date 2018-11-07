КЧС просит население страны быть осторожными и бдительными в горах в связи с погодными условиями.

«К беде в горах могут привести причины, прежде всего субъективные, которые полностью зависят от людей - от их отношения к соблюдению техники безопасности в горах, от их знания гор вообще, особенно учитывая сезон», - сообщила «АП» руководитель пресс-центра КЧС Умеда Юсуфи.

По ее словам, на протяжении последних дней КЧС неоднократно обращался к населению о том, что в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями, в частности, похолоданием и выпадением осадков, особенно в горных местностях, воздержаться от сбора дров, выпаса скота и охоты в горных районах.

«Однако, к сожалению, не все граждане прислушиваются к данным рекомендациям. Так, 6 ноября при сборе дров 19-летний местный житель Раштского района из-за несоблюдения правил безопасности поскользнулся и упал в реку Сурхоб. 7 ноября текущего года спасателями Комитета тело гражданина было найдено в 2-х км от места трагедии», - сообщили в КЧС.

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне настоятельно просит граждан, живущих в предгорных и горных местностях быть осторожными при выпасе скота, заготовке дров и охоте, не привлекать к данным работам детей, а по возможности, воздержаться от проведения указанных работ.

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