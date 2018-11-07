Социальные сети заблокировали в Таджикистане вчера, 6 ноября, сайт «Asia-Plus» несколькими днями раньше. В Службе связи эту ситуацию не комментируют, эксперты отмечают, что блокировки только повышают цифровую грамотность населения.

«Вчера во второй половине дня начались сбои. У меня даже мессенджеры (Viber, What’s App, Telegram) не работали. Позже я не мог зайти на социальные сети», - рассказал «АП» Шариф Давронов, житель города Душанбе.

Пользователи таджикского сегмента Facebook сообщили об очередной блокировке соцсетей и сбоях Интернета вчера, 6 ноября.

«Интернет работал хорошо, вдруг начались сбои и заблокировали Facebook и Youtube. Я сразу включил VPN и зашёл в Facebook, и увидел фотографии и видео с митинга (в Хороге - прим.ред.)», - говорит Хасан Рахматов, пользователь сети.

В службе связи Таджикистана «АП» не стали комментировать блокировку социальных сетей и нашего сайта и посоветовали обратиться в Единый коммуникационный центр. Здесь нам сообщили, что вообще не в курсе того, что социальные сети заблокированы.

«Мы только предоставляем интернет своим клиентам. Блокировка и разблокировка сайтов не от нас зависит. Это могут делать и без нас», - сообщили в ЕКЦ.

"Блокировка не дает эффекта"

По мнению медиатренера и блогера Рустама Гулова блокировка соцсетей и сайтов новостных агентств только просвещают и повышают цифровую грамотность интернет-пользователей Таджикистана.

«Они, конечно, не проводят никаких обучающих мероприятий, но своими блокировками популярных сайтов и соцсетей мотивируют граждан искать решение своих проблем, использовать различные методы обхода блокировок», - считает он.

По словам Гулова, люди могут и не разбираться в технологиях, не знать разницы между VPN и анонимайзерами, им достаточно знать, что существуют сайты, программы и приложения для компьютеров и смартфонов, при использовании которых можно зайти на заблокированные сайты.

«Блокировка не даст ровным счетом никакого эффекта. И без того медленный интернет просто станет еще медленнее. Но люди не перестанут заходить на заблокированные сайты в целом и в социальные сети, в частности. Люди используют их для получения информации и новостей, общения с друзьями и коллегами, проводят в них свободное время и даже зарабатывают деньги. И блокировка доступа сравнима с вмешательством в частную жизнь. И вполне естественно, что из-за блокировки, которую спокойно можно обойти, люди не откажутся от привычки проводить время на любимых ресурсах».

Но "бьет по имиджу страны"

Эксперт в области медиа Абдумалик Кадыров удивляется тому факту, что в Таджикистане продолжают блокировать интернет.

- Блокировка новостных сайтов бьет по имиджу страны. Президент Эмомали Рахмон всегда заявляет о том, что наша страна ориентирована на развитие сектора экономики, поэтому, в частности, следует сотрудничать с международными инвесторами. Но те люди, которые принимают решения о блокировке новостных сайтов, идут наперекор словам президента и намеченной им политике, тем самым играя на руку недругам Таджикистана.

По его словам, любой инвестор, прежде чем прийти на тот или иной рынок, изучает рейтинги страны. А рейтинг свободы слова является одним из основополагающих.

Кадыров отмечает, что в таких случаях все средства массовой информации должны объединяться.

- Даже если заблокировали только один сайт, другие новостные агентства должны поддерживать своих коллег. У каждого агентства сегодня есть свои страницы в социальных сетях, где их читает определенная аудитория. Так что, так или иначе, это общая беда.

К тому же к решению вопроса должны присоединиться Национальная Ассоциация Независимых СМИ Таджикистана, Совет по СМИ и другие профильные организации. Они должны стать посредниками в диалоге между властями и новостными агентствами страны.

...Нынешняя блокировка не первая в Таджикистане, в последний раз социальные сети и ряд новостных сайтов были заблокированы в августе этого года после теракта в Дангаринском районе, в результате которого погибли иностранные туристы.

Тогда кроме сайтов информагентств и социальных сетей доступ был ограничен и к анонимайзерам, посредством которых можно заходить на заблокированные сайты. Возникали проблемы с доступом к некоторым мессенджерам.

Сайт «Азия-Плюс» также был заблокирован после событий в Дангаре, почти два месяца сайт был недоступен. В середине октября сайт разблокировали, но со 2 ноября читатели снова жалуются на ограничение доступа к сайту АП.

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