Организация Объединенных Наций в Таджикистане отмечает 70-ю годовщину принятия Всеобщей декларации прав человека.
В рамках приуроченных к этой дате мероприятий, в Таджикистане ООН проведет кампанию по повышению осведомленности о защите прав человека «Ваши права - Ваши возможности».
Она будет длиться с 9 ноября по 10 декабря 2018 года, и стартует с пресс-конференции.
На пресс-конференции 9 ноября будет представлен план ООН в реализации 30-дневной кампании «Ваши права-ваши возможности», которая включает в себя совместные мероприятия, проводимые ООН, государственными партнерами и общественными организациями.
Во встрече со СМИ примет участие Постоянный Координатор ООН в Таджикистане Пратибха Мехта.
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