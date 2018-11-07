Встреча «московского формата» по Афганистану состоится в столице России 9 ноября, сообщается на сайте МИД РФ.

В сообщении отмечается, что приглашения на мероприятие получили власти Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, КНР, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и США.

Отмечается, что глава Афганистана Ашраф Гани решил направить на заседание делегацию Высшего совета мира этой страны. На открытии запланировано выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Ранее сообщалось, что во встрече впервые примут участие представители запрещенного в России движения «Талибан».

Между тем, 6 ноября Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Афганистан. О его визите ранее не сообщалось, передает Eadaily.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг находится в настоящий момент с визитом в Исламской Республике Афганистан. Его сопровождают начальник Военного комитета НАТО Стюарт Пич и командующий Объединенными силами НАТО в Европе Кёртис Скапаротти.

Столтенберг проведет встречи с президентом Афганистана, членами правительства и представителями гражданского общества. Кроме того, Столтенберг встретится с командующим миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка» Скоттом Миллером, старшим гражданским представителем НАТО Корнелиусом Циммерманом и военным персоналом миссии.

По информации дипломатических источников, основными темами для обсуждения Столтенберга с властями Афганистана являются расширение миссии инструкторов и советников НАТО, переговоры с талибами и финансирование афганской армии, на которое требуется более $ 4 млрд в год.

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