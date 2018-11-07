Во втором туре первого квалификационного раунда футбольного турнира Олимпийских игр-2020 в группе «А» женская сборная Таджикистана потерпела поражение от сборной Китайского Тайбэя (0:9). В другой встрече сборные Монголии и Сингапура сыграли в результативную ничью (2:2).

После двух сыгранных туров женские сборные Китайского Тайбэя, Филиппин и Таджикистана набрали по три очка. В активе футболисток Монголии и Сингапура по одному очку, сообщает Федерация футбола Таджикистана.

Игры следующего, третьего тура пройдут в четверг, 8 ноября. В 13:00 часов состоится матч между сборными Китайского Тайбэя и Монголии. А в 16:00 часов на поле Центрального стадиона Гиссара сойдутся команды Филиппин и Таджикистана.

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Отметим, что по итогам первого квалификационного раунда победители и команды, занявшие вторые места в каждой группе, вместе с двумя лучшими третьими командами (всего 10 команд) получат путевки во второй раунд, куда уже автоматически вышли женские сборные Вьетнама и Узбекистана.

Второй квалификационный раунд женского футбольного турнира Олимпийских игр-2020, где 12 команд будут разделены на три группы, пройдет с 1 по 9 апреля следующего года.

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