Глава ГБАО Едгор Файзов обещал разобраться в инциденте, произошедшем в Хороге в ночь на 5 ноября.

Едгор Файзов сказал, что для расследования инцидента с перестрелкой будет создана специальная комиссия.

«Что касается милицейских постов, то они останутся в Хороге до обеспечения законности и правопорядка. Местные жители не должны мешать деятельности этих постов. В случае нарушения, со стороны сотрудников ГАИ будут приниматься действенные меры», - говорится в публикации на странице госоргана ГБАО в Facebook.

Между тем, межведомственный штаб по обеспечению безопасности и правопорядка в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) возложил ответственность за ночную стрельбу в Хороге на одного из местных неформальных лидеров - Хурсанда Мазорова.

В видеосюжете, подготовленном штабом, говорится, что в ночь с 4 на 5 ноября группа молодых жителей Хорога под предводительством Хурсанда Мазорова пыталась помешать деятельности поста ГАИ в центре Хорога и напала на автомашину руководителя постов ГАИ.

«В результате глава постов ГАИ применил в отношении нападавших пневматическое оружие, после чего мужчины скрылись с места инцидента», – говорится в видеосюжете пресс-службы штаба.

Целью молодых людей в штабе назвали «нарушение общественного порядка и прекращение деятельности официальных постов». Имя «руководителя постов ГАИ» в официальном сообщении не указывается, но известно, что по местным жителям стрелял начальник ОМОНа республики генерал-майор Хуршед Мухаммадзода.

В Хороге установлены шесть временных постов ГАИ. Межведомственный штаб предупредили, что всякие попытки нападения, угрозы или препятствования деятельности этих постов будут пресекаться, в соответствии со статьями 237 (Хулиганство), 329 (Угроза сотрудникам правоохранительных органов) Уголовного кодекса республики и статьей 15 закона о милиции.

Хурсанд Мазоров, который именуется в ролике главой городской ОПГ, один из семи неформальных лидеров ГБАО, которые 22 октября подписали со штабом обязательство сдать оружие и не заниматься противоправными действиями.

По словам самих пострадавших, события происходили совсем по-другому. По словам 31-летнего жителя Хорога Субхона Хамзалиева, в ночь на 5 ноября он вместе с родителями возвращался от родственников. Возле дома стояли соседские ребята, Субхон остался с ними пообщаться. Через какое-то время к ним подъехал Mercedes, из которого неожиданно началась стрельба, в результате которой ранения получили два человека. Местные жители узнали в стрелявшем начальника ОМОНа генерал-майора Хуршеда Мухаммадзода.

На следующий день, 6 ноября, жители Хорога вышли на митинг против присутствия в регионе дополнительных подразделений силовых структур.

Жители Хорога обвиняли Хуршеда Мухаммадзода в том, что он без веских причин начал стрелять по мирным гражданам и оскорблять их.

На митинге мать одного из раненных во время ночной стрельбы молодых людей рассказала, что сама видела, как представитель силового ведомства начал стрелять в ее сына без каких-либо оснований.

«Если бы мой сын был виновным, пусть бы забрали его, отвезли в отдел и разбирались. Но на моих глазах в него стреляли. Сегодня в него, завтра – в других будут. Я – мать, и я боюсь за своих детей», – сказала женщина.

В свою очередь, вышедший к протестующим новый глава области Ёдгор Файзов, предложил пострадавшим и их ближайшим родственникам поехать на место происшествия, чтобы там разбираться в деталях случившегося. Однако протестующие потребовали, чтобы силовики сами приехали на центральную площадь и ответили перед народом.

К вечеру 6 ноября собравшиеся на митинг жители Хорога разошлись, и на данный момент, по словам источников из числа жителей административного центра ГБАО, в городе все спокойно.

Межведомственный штаб по обеспечению безопасности и наведению порядка в ГБАО был создан после того как президент Таджикистана Эмомали Рахмон в сентябре жестко раскритиковал местные власти и потребовал за месяц разобраться с преступностью в регионе. В октябре штаб отчитался о мероприятиях по изъятию оружия и боеприпасов у населения, а новый глава Горного Бадахшана Ёдгор Файзов попросил больше времени на выполнение требований президента. После этого в городе были установлены дополнительные посты ГАИ уже с участием сотрудников ОМОН.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus