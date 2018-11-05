АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 7 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
- В Театре оперы и балета им. Айни отметят День таджикского театра и 80-летие композитора Фоттахо Одинаева. В программе короткие сценки их спектаклей театров, а также концерт. Начало в 17.30
- Состоятся матчи 20-го тура чемпионата Таджикистана по футболу среди команд высшей лиги. Встречаются «Панджшер» – «Баркчи», «Истиклол» – ЦСКА «Памир», «Хатлон» – «Худжанд», «Куктош» – «Регар-ТадАЗ». Начало всех матчей – в 14:00 часов по душанбинскому времени.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 7 НОЯБРЯ
День таджикского театра.
1929 – Открылся первый таджикский профессиональный театр – ныне Государственный академический театр драмы имени А.Лохути.
1929 – Приступил к работе Душанбинский полиграфкомбинат.
1937 - Открылся Таджикский государственный русский драматический театр им. В. Маяковского.
1959 - Приступила к работе Душанбинская телестудия.
2001 - В Душанбе состоялось официальное открытие дипломатической миссии Французской Республики в РТ.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 7 НОЯБРЯ
1414-1492 года – родился поэт и ученый Абдурахман Джами.
1917-1997 года – родился ученый-фольклоровед, поэт, профессор Вохид Асрори.
1917-1995 года – родился журналист Назаршо Исломов
1930 года – родилась певица, Народная артистка Таджикистана Муслима Бакиева.
1933 года – родился географист Чунайдулло Исматов
1934 года – родился ученый-философ, директор института философии и права АН РТ академик Мусо Диноршоев
1937 года – родился актёр и режиссёр Хабибулло Абдураззоков
1940 года – родился поэт, государственный деятель Усмон Назир (Оташ).
1950 года – родился диктор Абдурашид Хучамкулов
1951 года – родился писатель Абдурофеъ Рабиев
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем колебание от 12-17 тепла до 7-12 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем колебание от 6-11 тепла до 3-8 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем колебание от 14-19 тепла до 11-16 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем колебание от 10-15 тепла до 6-11 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -3+2, днем 7-12 тепла, по ВГБАО ночью 9-14 мороза, днем -1+4.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем колебание от 13-18 тепла до 10-15 тепла, в горах ночью -4+1, днем колебание от 10-15 тепла до 6-11 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 16-18 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 15-17 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 16-18 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 9-11 тепла.
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