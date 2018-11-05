АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 6 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

– В честь Дня Конституции во всех парках культуры и отдыха состоятся культурно-массовые мероприятия, концерты мастеров искусств, выставки народных промыслов.

- В Гиссаре в рамках квалификации Олимпийских игр-2020 Женская сборная Таджикистана встретится с командой Китайского Тайбэя (Тайваня). Начала матча в 16:00 по душанбинскому времени.

– В Российском центре науки и культуры в Душанбе проходят кинопоказы, посвящённые 100-летию со дня рождения русского писателя, драматурга, публициста и поэта Александра Солженицына (х/ф «В круге первом», д/ф Леонида Парфёнова «Жизнь Солженицына», «Один день Ивана Денисовича. 50 лет спустя» и др.)

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 6 НОЯБРЯ

День Конституции Республики Таджикистан.

1994 - На Всенародном референдуме принята первая Конституция суверенной Республики Таджикистан. Эмомали Рахмон избран президентом РТ.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 6 НОЯБРЯ

1922-1991 года – родился журналист Нишон Хамрох

1923 года – родилась государственный деятель Низорамо Зарифова.

1925-1995 года – родилась балерина, первая Народная артистка СССР от Таджикистана Лутфи Зохидова.

1936 года – родилась доктор исторических наук, профессор Рохат Набиева.

1948 года – родился заслуженный артист Таджикистана Нурулло Абдуллоев

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 11-16 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 5-10 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 13-18 тепла, в предгорьях ночью -4+1, днем 8-13 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 мороза, днем 8-13 тепла, по ВГБАО ночью 15-20 мороза, днем 1-6 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 13-18 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 8-13 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 15-17 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 15-17 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 10-12 тепла.