Казахстан планирует с помощью новой космической системы связи KazSat-2R оказывать телекоммуникационные услуги конечным потребителям в соседний Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане, сообщает пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) РК.

Сейчас Казахстан только готовится к созданию KazSat-2R для плановой замены космического аппарата KazSat-2, находящегося на орбите с 2011 года. Cрок расчетного активного существования на геостационарной орбите действующего спутника завершается в ноябре 2023 года.

«Ресурсы КА «KazSat-2R» будут применяться для организации фиксированных каналов спутниковой связи в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан». Это обеспечение повсеместного широкополосного доступа в интернет, в том числе труднодоступные сельские населенные пункты страны, а также с целью последующего предоставления телекоммуникационных услуг конечным потребителям (государственные органы, силовые ведомства, корпоративные и частные сектора) приграничных государств - Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан», - говорится в сообщении.

Сейчас Республиканский центр космической связи готовит финансово-экономическое обоснование и техническое задание по созданию и вводу в эксплуатацию космической системы связи KazSat-2R для плановой замены космического аппарата KazSat-2.

В настоящее время национальные космические аппараты «KazSat-2» и «KazSat-3» успешно функционируют, их ресурсами пользуются 15 спутниковых операторов, функционирует более 11 000 земных станций спутниковой связи по всей территории Казахстана, говорится в тексте.

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