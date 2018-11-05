Разбираемся, почему услуги психологического консультирования в стране, это скорее дикость, чем норма, и почему бабушкин совет или разговор по душам с другом, совсем не замена опытному профессионалу.

Почему психологи нынче не в цене?

Речь, конечно, идет о Таджикистане и некоторых других постсоветских странах, потому как на Западе обращение за помощью к профессиональному психологу давно не является чем-то из ряда вон выходящим. Там это даже престижно.

Нам же тяжело решиться на такой кардинальный шаг. Кто-то так и откладывает его на всю жизнь, кто-то обращается за помощью только тогда, когда ситуация выходит из-под контроля. Ну, а кто-то до конца своих дней остается уверенным, что психология, это не наука вовсе, а баловство, поэтому даже не рассматривает вариант похода к психологу, как способ разрешения своих проблем.

Во-первых, в Таджикистане всегда было заведено обращаться за советом к старшим или к другу, молиться или идти к фолбину (гадалке), а сейчас ещё модно писать анонимные посты в общедоступных группах в социальной сети Facebook.

- Мы не приучены посещать психолога в трудные минуты. Нашему населению кажется это диким, неприемлемым. Вспомните поговорку, что не стоит выносить сор из избы, рассказывать чужим людям о своих проблемах, да ещё платить за это деньги. Гораздо легче анонимно рассказать о своей проблеме в соцсетях, и ждать, что 500 человек прокомментируют его пост. Они ждут готового совета от чужих людей, которые не знают всех тонкостей ситуации, - говорит дипломированный психолог, основатель первой частной психологической консультации в Таджикистане «Азбука личности» Наргис Тоймастова. - Я часто слежу за комментариями, и к сожалению, могу сказать, что «советчики» только усугубляют ситуацию. Кто-то жалеет автора поста, кто-то пишет: «Сама виновата», «Терпи», «Молись»… Такие комментарии могут привести к непредсказуемым последствиям потому, что не все люди одинаково воспринимают одну, и ту же информацию. Сангвиник по темпераменту, может быть, прочитает, рассмеется и забудет, а вот меланхолик может ещё глубже уйти в себя.

Во-вторых, население мало информировано о психологической помощи, его обязанностях и задачах. Очень часто психолога путают с психиатром, имеющим высшее медицинское образование, и работающим исключительно с людьми, имеющими проблемы психического здоровья. Поэтому и боятся идти, чтобы никто ненароком не подумал, что ему светит психбольница. На самом же деле, психологи работают только со здоровыми людьми, которым нужна моральная поддержка.

Наргис Тоймастова Фото из личного архива

Почему ходить к психологу - это нормально?

Практически все мы на протяжении жизни попадаем в сложные ситуации, проблемы наслаиваются друг на друга, и мы оказываемся не в состоянии справиться с ними самостоятельно. За поддержкой можно пойти, конечно, к маме или другу, а иногда это даже работает. Но это не надежная альтернатива психологу, хотя бы потому, что они эмоционально реагируют на ситуацию, и подсознательно встают на сторону «своего».

- На первой же консультации мы заключаем некий устный контракт, когда психолог проговаривает с клиентом правила сотрудничества. Во-первых, мы говорим, чтобы они не надеялись на готовые советы, и, во-вторых, что ему придется работать, и выполнять домашнее задание, – говорит Наргис Тоймастова.

В каких случаях надо обращаться к психологу?

Если, несмотря на то, что в жизни все хорошо, ты чувствуешь внутренний дискомфорт, или же тебя гложет чувство стыда, вины или сильной обиды, которые отравляют изнутри. Если по натуре ты интроверт, ты не сможешь разговаривать с близкими о том, что тебя беспокоит. В общем, к психологу можно и нужно идти тогда, когда тебе что-то мешает двигаться вперед, жить полноценной и качественной жизнью. Также психолог может помочь парам, у которых происходит разлад в семье, родителями и детям, свекровям и невесткам.

Количество консультаций зависит от многих факторов, и в том числе от сложности ситуации клиента, его психоэмоционального состояния, его готовности услышать себя и работать над собой, не перекладывая ответственность на других, в частности, на психолога. Возможно, это будет всего одна встреча, и человек найдет ответ на волнующий его вопрос, возможно, что для этого потребуется три консультаций, а возможно и больше.

- Когда при обращении человек говорит, что у его ребенка проблемы, не понимают, что с ним происходит, я обычно начинаю сеанс с 15-ти минутной бесплатной диагностики самих родителей, – говорит Наргис. - Например, был в моей практике случай, когда ребенок подросткового возраста убегал из дома, не слушал родителей. Оказалось, что из-за сильной занятости они уделяли ему мало времени, и подросток решил, что никому не нужен, что его не любят. Таким образом, он решил привлечь на себя внимание родителей. Был ещё такой случай, четырехлетний мальчик перестал говорить. Причина крылась в том, что родители постоянно ругались, и находились на стадии развода. Ребенок сильно переживал, замкнулся, перестал разговаривать.

Куда можно обратиться, если понадобилась помощь психолога?

В столице работает несколько международных проектов, в рамках которых оказывается психологическая помощь определённым слоям населения – женщинам, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, людям с ограниченными способностями и т.д.

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Например, в социальном кафе «Чатр», в консультативном Центре «Умед», в ресурсном центре при Комитете по делам женщин, в ЗАГСах Душанбе в рамках проекта PDV Gopa, кабинетах УДМ (услуги дружественной молодежи) на базе 1, 3, 5, 8, 10 столичных поликлиник, и городского Центра репродуктивного здоровья, в частной консультации «Азбука личности». Также есть психологи, консультирующие по принципу сарафанного радио на дому.

Прежде, чем обратиться к тому или иному специалисту, поинтересуйтесь его компетентностью. Обязательно спросите, где он учился, какой имеет диплом или сертификат, дающий ему право консультировать, а также, сколько часов консультирования имеет за плечами.

В рамках консультаций, финансируемых международными организациями, приемы проводятся бесплатно. Правда, работают они только с уязвимыми слоями населения.

По словам Наргис Тоймастовой, ценообразование в частных консультациях, тема больная. В «Азбуке личности», например, стоимость консультации договорная, от 50 до 100 сомони.

- Людям порой, и это не по карману. По сути, это символическая цена, которая не окупает сопутствующие расходы предпринимателя – налоги, арендную плату, коммунальные услуги, а также оплату услуг супервизора, являющегося психологом психолога, который предотвращает профессиональную деформацию или выгорание специалиста, замечает она.

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