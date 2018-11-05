В Душанбе прошло мероприятие международного уровня – TEDxFSCJ, на котором компания Tcell выступила цифровым партнером. Интернет от Tcell связал Душанбе и Джексонвилл, штат Флорида, США. Спикеры-инноваторы двух стран поделились опытом, и пообщались на тему «Бесстрашные инновации».

TED – это некоммерческий фонд, главная цель которого – распространение уникальных идей (“Ideas worth spreading”). Ежегодные конференции TED собирают лучших мировых спикеров – писателей, политиков, инноваторов, маркетологов, социологов, предпринимателей, и миллионные аудитории, благодаря бесплатным трансляциям в интернете. По всему миру в университетах, сообществах, различных городах проводятся конференции TEDx – независимые мероприятия в стиле TED.

Темой дискуссии TEDxFSCJ в Душанбе стали «Бесстрашные инновации», и выбор темы не случаен. Технологический прогресс быстро движется вперед каждую минуту наших жизней. Он глубоко проникает в повседневную жизнь людей, вносит социальные изменения, помогает развивать бизнес, культуру, мысли и идеи в лучшую, прогрессивную сторону.

«Tcell не мог остаться в стороне, когда мы узнали о проведении такого мероприятия в Душанбе. Тема «Бесстрашные инновации» идеально подходит тому, как Tcell, одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Таджикистана, видит свою стратегию. Как первопроходец в мобильной индустрии Таджикистана, и инновационная компания, предлагающая технологичные решения таджикскому обществу, Tcell уверен, что инновационное мышление – это именно то, что движет мир», - сказал в своем приветствии участникам Генеральный Директор Tcell Озодхон Давлатшоев.

В Душанбе трое спикеров объединились со спикерами из США через онлайн-трансляцию, чтобы обсудить тему «Бесстрашных инноваций». Таджикистан представили Абдулло Курбанов (предприниматель, основатель и директор Alif Capital), Насиба Мирпочоева (социальный предприниматель и лидер сообщества) и Абдурахмон Абдурашидов (Основатель IT-компании Durandesh). На связи из США были Калаи Санкар (Основатель Shiva Robotics Academy) и Джейн Лэндон (Старший вице-президент Web.Com).

В дискуссии спикеры рассказали о личном опыте: как они пытаются изменить мир через инновации, расширяя и трансформируя границы известного. Они поделились трудностями, с которыми неизбежно сталкивается каждый начинающий предприниматель, рассказали, что им помогло преодолеть сомнения и опасения, что мотивирует на создание изменений для общества.

TEDxFSCJ Dushanbe был проведен при поддержке посольства США в Таджикистане.

Посмотреть выступления TED можно на официальном сайте https://www.ted.com/, на Youtube, или Facebook http://www.facebook.com/TED.

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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