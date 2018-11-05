Мы рассмотрели цены в Таджикистане и двух соседних странах - Узбекистане и Кыргызстане - и убедились, что у нас рост стоимости товаров и услуг в разы больше.

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