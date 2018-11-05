Пакистанские власти готовы поддержать присоединение России к региональному проекту по поставкам электроэнергии из Центральной Азии в Южную Азию (CASA-1000).

Правительство Пакистана поддерживает подключение России к региональному проекту строительства ЛЭП «CASA-1000» в случае согласия остальных заинтересованных сторон, заявил пакистанский премьер-министр Имран Хан на встрече со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым сегодня, 5 ноября, в Китае.

Встреча глав правительства двух стран состоялась в рамках открытия первой Китайской международной выставки импортных товаров в Шанхае.

Пресс-служба российского премьера отмечает, что проект CASA-1000 предусматривает создание системы передачи электроэнергии из Таджикистана и Киргизии в Афганистан и Пакистан.

Россия впервые заявила о намерениях участии в этом проекте еще в августе 2010 года: заинтересованность России была озвучена тогдашним президентом страны Дмитрием Медведевым в ходе прошедшего в Сочи четырехстороннего саммита глав государств Таджикистана, Афганистана, Пакистана и России.

Год назад министр водных ресурсов Афганистана Али Ахмад Осмони на полях международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане сообщил журналистам, что афганские власти получили обращение российской стороны относительно присоединения к проекту CASA-1000.

«Мы получили запрос российской стороны о намерении участвовать в реализации CASA-1000. Россия намерена участвовать в экспорте электроэнергии в Южную Азию, так, как в Таджикистане Россия имеет в своем распоряжении Сангтудинскую ГЭС-1», - пояснил афганский министр.

Проект CASA-1000

Проект CASA-1000 предполагает поставки электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан. Ожидается, что 70% электроэнергии, которая поступит по ней в Афганистан и Пакистан, будет из Таджикистана, 30% из Кыргызстана.

Хотя официальный запуск строительства инфраструктуры CASA-1000 был объявлен еще в мае 2016 года, непосредственные работы из-за задержки с отбором подрядчиков затянулись на два года.

Для реализации проекта потребуется построить: ЛЭП мощностью 500 кВт от подстанции «Датка» до Худжанда, конвертерную подстанцию пропускной способностью 1 300 мВт в Сангтуде, высоковольтную ЛЭП постоянного тока от Сангтуды до Кабула и Пешавара, конвертерную подстанцию пропускной способностью 300 мВт в Кабуле (обеспечивающую импорт и экспорт электроэнергии), конвертерную подстанцию пропускной способностью 1 300 мВт в Пешаваре и другие объекты.

Общая стоимость проекта составляет свыше $1 млрд. Средства для строительства инфраструктуры на территории Таджикистана, по последним данным «Барки точик», составят $351 млн.

В роли инвесторов в Таджикистане выступают международные финансовые институты - Всемирный банк (ВБ), Европейский банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Исламский банк развития (ИБР), правительство Великобритании и другие.

В частности, на реализацию таджикского участка указанного проекта ВБ выделит $45 млн., ИБР- $70 млн., ЕБРР $110 млн.

Сангтудинская ГЭС-1

Сангтудинская ГЭС-1 является совместным таджикско-российским проектом. Станция расположена на реке Вахш в Дангаринском районе Хатлонской области Таджикистана в 110 км к югу от столицы республики.

Карта проекта CASA-1000 Фото с сайта проекта CASA-1000

Она построена на средства российских энергетических компаний (главным образом, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») в рамках стратегического сотрудничества с Таджикистаном в области электроэнергетики. Инвестиции России в строительство ГЭС составили более 16 млрд. рублей.

Доля российских компаний в уставном капитале ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» составляет 75% минус 1 акция, доля правительства Таджикистана - 25% плюс 1 акция.

Первый гидроагрегат ГЭС был введен в строй в январе 2008 года. Церемония торжественного пуска гидроэлектростанции состоялась 31 июля 2009 года. В ней приняли участие президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и России Дмитрий Медведев.

Сангтудинская ГЭС-1 установленной мощностью 670 МВт входит в тройку крупнейших ГЭС Таджикистана наряду с Нурекской (3000 МВт) и Байпазинской ГЭС (600 МВт).

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