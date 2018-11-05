Театр оперы и балета им. Айни

В Таджикском государственном театре оперы и балета имени Садриддина Айни 7 ноября отметят День таджикского театра, сообщает пресс-служба министерства культуры РТ.

В праздничном мероприятии примут участие руководство министерства, театральные актеры, режиссеры, и все, кто имеет отношение к театру.

В этот же день отметят 80-летия композитора Фаттоха Одинаева.

«7 ноября в 17 часов в театре оперы и балета имени Айни состоится торжественное празднование Дня таджикского театра и 80-летия деятеля культуры Таджикистана, композитора Фаттоха Одинаева», - сообщили в Минкультуре.

Фаттох Одинаев являлся заслуженным деятелем культуры Таджикистана, членом Союза композиторов Таджикистана, лауреатом премии имени А. Александрова и лауреатом Государственной премии Таджикистана имени Рудаки.

По словам источника, в начале все театры покажут короткие спектакли, а в конце состоится торжественный концерт.

Первый республиканский театр в стране был открыт в октябре 1929 года. А в 1933 году театру было присвоено имя Абдулкосима Лохути - таджикского писателя, поэта и драматурга.

С принятием в 1997 году закона о культуре, 7 ноября был установлен, как День таджикского театра.

Сегодня в Таджикистане функционируют 17 театров, 6 из них находятся в Душанбе.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus