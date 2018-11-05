Таджикистан предлагает Объединенным Арабским Эмиратам наладить поставки своей питьевой воды в эту ближневосточную страну.

Предложение озвучил глава Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана Фаррух Хамрализода в конце прошлой недели на встрече с послом ОАЭ в РТ (с резиденцией в Астане) Мухаммадом Ахмад ал-Джобиром.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с перспективами развития сотрудничества в таких областях, как экономика, инвестиции, торговля, промышленность, энергетика, воздушное сообщение, сельское хозяйство, а также возможности укрепления договорной базы между двумя странами, сообщает пресс-служба Госкоминвеста.

Отмечается, что Хамрализода предложил налаживать воздушные грузоперевозки между Таджикистаном и ОАЭ, а также реализовать инвестиционные проекты по освоению полезных ископаемых Таджикистана, строительству туристической инфраструктуры, открытию коммерческих банков ОАЭ в Таджикистане, созданию необходимой инфраструктуры для поставок сельскохозяйственной продукции и питьевой воды из Таджикистана в ОАЭ.

Мухаммад Ахмад ал-Джобир порекомендовал некоторые арабские компании, с которыми можно было бы наладить сотрудничество в области переработки фруктов и овощей с последующей их отправкой в ОАЭ, в секторе возобновляемых источников энергии и в сфере строительства и эксплуатации бизнес-центров.

Фото пресс-службы Госкоминвеста Встреча председателя Госкоминвеста Таджикистана Фарруха Хамрализода с послом ОАЭ в РТ Мухаммадом Ахмад ал-Джобиром

Предлагали и другим

Налаживание поставок пресной воды, в частности, за счет водных ресурсов Сарезского озера, ранее уже неоднократно предлагалось таджикскими властями другим странам.

Впервые с таким предложением выступил президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи с президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом в 2007 году. Стороны тогда даже подписали проект по прокладке крупной водопроводной трубы из Таджикистана в Иран, длиною в 600 км. Речь шла о проекте перекачки воды из таджикского озера Сарез в иранскую провинцию Хорасан.

В конце прошлого года президент Таджикистана в ходе своего визита в Иорданию предложил наладить поставки таджикской пресной воды в эту страну.

Эмомали Рахмон напомнил, что Таджикистан занимает одно из ведущих мест в мире по запасам пресной воды, и заявил, что около 60 процентов пресной воды региона Центральной Азии формируются в Таджикистане.

«Для прокачки нефти и газа в мире построены сотни тысяч километров трубопроводов, а почему бы не построить трубопровод по прокачке пресной воды из Таджикистана в Иорданию», - отметил тогда в своем выступлении президент Таджикистана.

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