Вашингтон возобновил действие санкций против Тегерана, которые существовали до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Эти ограничительные меры в основном коснутся экспорта нефти, пишет АиФ.

В пятницу Дональд Трамп объявил, что эти санкции стали самыми жесткими, которые Вашингтон когда-либо вводил против Тегерана. По его словам, "они уже оказывают разрушительное воздействие на иранскую экономику" — национальная валюта обесценилась за год на 70 процентов, инфляция в октябре составила 37 процентов, а в экономике начинается рецессия.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в санкционный список внесли более 600 отдельных лиц и компаний. Те, кто продолжат вести с ними бизнес, рискуют попасть под вторичные санкции США. По его словам, ограничения "должны повлиять на поведение иранского режима".

Власти Ирана резко отреагировали на новые санкции. Президент Хасан Роухани заявил, что страна продолжит продавать нефть и заставит Вашингтон "пожалеть". В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отметил, что с помощью санкций США хотели парализовать экономический рост страны, однако лишь укрепили самодостаточность Тегерана.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) подписали в 2015 году документ об урегулировании иранской ядерной проблемы. Участники соглашения приняли СВПД, выполнение которого снимало с Ирана ранее наложенные из-за ядерных разработок экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.

Трамп неоднократно критиковал сделку и в мае 2018-го объявил о выходе из соглашения. Он обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения после того, как Израиль объявил о наличии у него соответствующих разведданных. Остальные члены "шестерки" осудили действия Соединенных Штатов. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки.

Тогда же Трамп заявил о восстановлении всех ограничений, в том числе вторичных, то есть в отношении других государств, ведущих бизнес с Ираном.

Часть санкций начала действовать еще 7 августа. Американские власти неоднократно заявляли, что намерены довести экспорт иранской нефти до нуля.

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