Сегодня, 5 ноября, президент страны Эмомали с рабочей поездкой выехал в Дангаринский район Хатлонской области.
Сразу после церемонии встречи в аэропорту, глава государства поехал открывать новые объекты.
Первым объектом стало новое здание медицинского колледжа Дангары.
В двух пятиэтажных зданиях колледжа смогут обучаться 1510 студентов. На открытии было отмечено, что строительство колледжа началось в 2015 году по заказу Дирекции строительства государственных объектов Исполнительного аппарата президента РТ.
Помимо оборудованных всем необходимым аудиторий, в колледже есть электронная библиотека на 70 мест и читальный зал на 60 мест, спортивный комплекс и столовая.
Затем глава республики принял участие в открытии второй очереди Текстильного комплекса ЗАО “Джунтай-Дангара Син Силу Текстиль”
Было отмечено, что в строительство второй очереди были вложены прямые инвестиции, а работой здесь обеспечены 200 человек.
Производственная мощность составляет второй очереди составляет около 15 тыс. тонн промышленной переработки хлопка-волокна и 12 тыс. тонн пряди в год.
“Джунтай-Дангара Син Силу Текстиль” является объектом сотрудничества с инвесторами из Китая.
Было отмечено, что продукция комплекса экспортируется в Россию, Китай, Турцию, Беларусь и Кыргызстан. Кроме того, нитью обеспечиваются текстильные предприятия.
Для выращивания сырья для этого текстильного комплекса решением правительства выделено 15 тыс. га земли, а в Дусти и Дангаре запущены хлопкоочистительные предприятия.
Там же Эмомали Рахмон дал старт строительству новых цехов, в частности по производству и покраске тканей. Ожидается, что цеха будут запущены в сентябре 2021 года.
Первая очередь “Джунтай-Дангара Син Силу Текстиль” производственной мощностью 10 тыс. хлопка-волокна была открыта в августе 2016 года.
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