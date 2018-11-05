Международная группа КНАУФ отметила 25-летие своей инвестиционной деятельности в России торжественным приемом в Государственном академическом Большом театре России. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров вручил совладельцу компании Николаусу Кнауфу Почетную грамоту правительства России за большой вклад в развитие российско-германского торгово-экономического сотрудничества. С приветственным словом к гостям вечера обратился бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер.

Праздничные мероприятия начались 1 октября в Самарской области, где компания КНАУФ официально открыла свой первый филиал в Поволжье и объявила о завершении пуско-наладочных работ на новом производстве сухих гипсовых строительных смесей и готовых к применению составов.

Управляющий партнер группы КНАУФ Манфред Грундке поблагодарил Врио заместителя председателя правительства - министра промышленности и технологий Самарской области Николая Брусникина за действенную поддержку в период строительства завода в индустриальном парке «Чапаевск», якорным резидентом которого стал КНАУФ. Во второй половине дня в Новомосковске в присутствии губернатора Тульской области Алексея Дюмина был открыт завод инновационных цементных плит АКВАПАНЕЛЬ. Производство этих плит стало четвертым и самым совершенным в мире. В открытии приняли участие управляющий партнер группы КНАУФ Манфред Грундке и совладелец компании Альбрехт Кнауф.

Кульминацией торжеств стал торжественный вечер в здании Большого театра России, в котором приняли участие около 300 гостей, в том числе видные политики, бизнесмены, государственные и общественные деятели. Концертную программу подготовили солисты тетра и участники Молодежной оперной программы Большого, которую в течение нескольких лет поддерживает компания КНАУФ.

Гостей приветствовали управляющий компаньон международной группы КНАУФ Манфред Грундке и управляющий группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ Янис Краулис. Открыл официальную часть мероприятия министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он поздравил компанию с юбилеем деятельности в стране и вручил совладельцу компании, почетному консулу России в Нюрнберге Николаусу Кнауфу Почетную грамоту правительства Российской Федерации за большой вклад в развитие российско-германского торгово-экономического сотрудничества.

Денис Мантуров напомнил, что в свете последних поручений президента Владимира Путина перед строительной отраслью России стоит цель ежегодно вводить в эксплуатацию 120 миллионов квадратных метров жилья, и в этом смысле компанию КНАУФ, крупнейшего производителя отделочных материалов, ожидает широкий фронт работы.

Манфред Грундке в своем выступлении отметил, что КНАУФ начал инвестировать в Россию, купив пакет акций своего первого завода в Подмосковье, в 1993 году — сегодня стройматериалы КНАУФ для российской строительной отрасли и на экспорт производятся уже 17 предприятиями в стране. За прошедшее время компания стала в России одним из ведущих производителей в сфере сухого строительства, гипсовых штукатурок, а также изоляционных материалов, были созданы современные рабочие места для 4 000 россиян. В последние годы КНАУФ усиленно инвестирует в новые заводы и оборудование, а также в человеческий капитал. Сегодня КНАУФ сотрудничает почти с тремястами партнёрами по всей стране. Это формирует широкую разветвленную сбытовую сеть и обеспечивает присутствие продукции компании по всей стране.

Во время официальной части вечера совладелец международной группы КНАУФ Николаус Кнауф и руководитель по маркетингу и сбыту группы КНАУФ Восточная и СНГ Алексей Зимин наградили руководителей 9 дилерских организаций, которые сотрудничают с компанией с первых лет ее деятельности в России.

По словам Грундке, Россия была и остаётся для КНАУФ стратегически важным рынком. Деятельность здесь, как и прежде, в первую очередь ориентирована на потребности российского рынка стройматериалов. Компания КНАУФ последовательно придерживается стратегии максимально возможной локализации, благодаря недавним масштабным инвестициям в картонное производство у фирмы КНАУФ появляются возможности и для экспорта на Запад.

Группа компаний КНАУФ постоянно совершенствует свою бизнес-модель; модернизирует и строит новые заводы. Каждый день на российских заводах КНАУФ фасуется 180 000 мешков гипсовой штукатурки и производится 600 000 м² гипсокартонных листов. На российские дороги ежедневно выезжают 540 грузовиков, железной дорогой ежемесячно перевозится 3 850 вагонов с сырьём и строительными материалами, которые затем доставляются клиентами.

Спустя 25 лет можно констатировать, что четверть века назад был сделан правильный шаг. Решение, принятое в 1993 году учредителями, семьёй Кнауф, о начале производства в России было продуманным и абсолютно верным. Кроме того, оно было принято в правильный момент.

Представительство Knauf в Таджикистане

Контакты: info@knauf.tj,

тел: 446404200, 988470040

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus