Таджикский дзюдоист Саиджалол Саидов в весовой категории до 100 кг выиграл золотую медаль Кубка Азии. Хайёмиддин Джабборов в весе до 73 кг стал серебряным призером турнира.

Открытый Кубок Азии по дзюдо среди мужчин и женщин, посвященный памяти Турара Жолдыбаева, который впервые проводился под эгидой Азиатского союза дзюдо, завершился 4 ноября.

Саиджалол Саидов в финале одержал победу над казахстанским дзюдоистом Жасуланом Мухаметхановом, а Хайемиддин Джаббаров в решающей схватке уступил греческому атлету Георгиосу Азойдису.

По итогам турнира сборная Казахстана по дзюдо заняла первое место в командном зачете, завоевав 7 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей. Мастера татами из Греции завоевали 4 золота, таким образом, расположились на втором месте. Третьей стала сборная Таджикистана, завоевав 1 золото и 1 серебро.

Стоит отметить, Открытый Кубок Азии по дзюдо, посвященный памяти Турара Жолдыбаева, является лицензированным турниром. Победители и призеры турнира получат рейтинговые очки. К примеру, обладатель первого места получит 100 очков, обладатель второго места - 60 очков, а дзюдоисту, занявшему третье место прибавится 40 очков в мировом рейтинге.

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