9 ноября в очередном раунде консультаций по Афганистану, которые планируется провести в Москве, примет участие делегация движения «Талибан». Об этом сообщается на сайте МИД России.

На переговоры приедут представители политического офиса талибов, находящегося в Катаре. Отмечается также, что президент Афганистана Ашраф Гани направит делегацию Высшего совета мира. Приглашения разосланы и другим странам-участницам этого формата — Индии, Ирану, Казахстану, Кыргызстану, Китаю, Пакистану, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану, а также США.

Согласование итогового документа не предусматривается.

Представители «Талибана» одобрили инициативу, отметив, что консультации создают возможности для контактов с иностранными делегациями. «Многие страны признали наш статус. Для нас это победа», - заявил один из них Reuters.

Однако приглашение талибов вызывало недовольство властей Афганистана, настаивающих на том, что переговоры с их оппонентами должны вестись под эгидой Кабула, и что их участие в других форматах мешает переговорному процессу, который поддерживают США, передает ИА «Фергана».

Несколько месяцев назад представители США отказались участвовать в консультациях в Москве. Их примеру последовали и власти Афганистана. Вскоре после этого стало известно , что встреча, намеченная на начало сентября, отложена.

По данным на 3 ноября, правительство Афганистана еще не решило, отправлять ли своих делегатов на переговоры. Там допустили, что некоторые политики могут прибыть на консультации по своей инициативе.

Исламистское движение «Талибан», правившее Афганистаном во второй половине 1990-х годов и свергнутое в результате военной кампании США, по-прежнему контролирует значительную часть территории страны. Согласно недавнему отчету генерального инспектора США по восстановлению Афганистана, правительство контролирует только 55% из 407 районов. При этом талибы представляют крупнейшую вооруженную группировку в стране, в их рядах находятся около 38 тысяч боевиков. На подконтрольных им территориях действуют параллельные структуры власти. Они ведут бои, как с правительственными силами, так и с террористической группировкой «Исламское государство». При этом талибы устраивают теракты, в которых гибнут как представители силовых структур, так и гражданские лица.

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