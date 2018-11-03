Почти все эти автомобили работают на нефтепродуктах и выбрасывают в воздух огромное количество канцерогенов и токсичных веществ.

Почти полмиллиона машин в республике ежедневно выбрасывают в воздух большое количество вредных веществ. Миллионы сомони тратят граждане на лечение болезней, вызванных загрязнением окружающей среды. Огромные средства уходят на покупку ГСМ.

Можно избежать всего этого негатива, постепенно заполнив страну электромобилями.

По официальным данным, общее количество автотранспортных средств в Таджикистане по состоянию на 1 июля 2017 г., составлял 436 тысяч 444 единиц. Почти вся эта техника, как известно, работает на нефтепродуктах – бензине, керосине, солярке, и выбрасывает в воздух огромное количество канцерогенов и токсичных веществ.

Как утверждают врачи, при постоянном воздействии выхлопных газов на организм может развиваться иммунодефицит, страдают лёгкие, сосуды головного мозга, нервная система и другие органы. Особенно сильный вред они наносят детям. Кроме того, большая часть токсичных веществ, входящих в состав выхлопных газов, может взаимодействовать друг с другом и с другими компонентами атмосферы, что способствует образованию смога.

Фото Asia-Plus

А сколько нервов горожан «съедают» непрекращающиеся звуки машин под их окнами.

Сильно бьют по казне государства, и карманам жителей, и цены на ГСМ. В год Таджикистан, как страна, зависимая от импорта нефтепродуктов, покупает около 1 миллиона тонн топлива. Это почти 500 миллион долларов США!

А ведь весь этот вред можно нейтрализовать одним способом – заменой автомобилей, работающих на нефтепродуктах, электромобилями.

Старшее поколение, наверное, помнит, как по Караболо колесили шустрые, мобильные электрокары, а грузовые троллейбусы на аккумуляторах, заряжаемые электричеством собирали тары с магазинов.

Но почему, за более полвека в мире, так и не были развиты технология и выпуск электромобилей? Основной довод противников электромобилей, это большой размер аккумуляторов, и сравнительно малый запас энергии в них. Но в нынешний небывалый рост технологий, разве эта проблема не могла быть решена? Конечно же, могла! Но, как считают многие эксперты, причина того, что электромобили на сегодня не вытеснили с дорог машины с двигателем внутреннего сгорания только одна, это не выгодно большинству сильных держав, в которых ежегодно добываются миллионы тонн нефти, и в которых выпускаются миллионы автомобилей.

Но даже в этих странах понимают, что природные ресурсы нефти не вечны, и нужно думать об альтернативных источниках питания автомобилей.

Фото Asia-Plus

Так, например компания Tesla, которым руководит главный идеолог развития электромобилей, инженер и визионер Илон Маск, заявил, что компания может создать автомобиль стоимостью 25 тысяч долларов примерно через три года, то есть к 2021 году, если “очень усердно работать”. На новом заводе в Китае Tesla планирует выпускать по 500 тысяч электромобилей в год.

А если открыть в Таджикистане завод по сборке электромобилей, подключив к этому проекту наш ТадАЗ? В этом случае мы могли бы решить сразу несколько важных проблем – очистить воздух, укрепив тем самым здоровье нации, сэкономить миллионы долларов, расходуемых на покупку ГСМ, обеспечить работой большое количество наших граждан.

Думаю, нашим властям есть смысл подумать об этом сейчас, чтобы потом не оказаться в роли догоняющих.

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