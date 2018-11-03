Известный художник-модельер Хуршед Сатторов из Таджикистана (бренд SK collection) на Azerbaijan Fashion Week привез коллекцию под названием "Осенний вечер".

В Музейном центре в Баку состоялось открытие 8-го сезона Недели моды - Azerbaijan Fashion Week, которая проходит с 1 по 3 ноября, сообщает Trend Life. Официальный слоган 8-го сезона AFW - Art meets fashion (Искусство сочетается с модой) отражает выбор основной площадки для показов - организаторы в сотрудничестве с Музейным центром решили синтезировать моду в пространстве искусства, сообщает Trend.az.

В первый день Azerbaijan Fashion Week прошли показы брендов Kaftan, Çəkməçi Baku, Meeamee (Азербайджан) и SK collection (Таджикистан).

В коллекцию «Осенний вечер» Хуршеда Сатторова вошло 15 нарядов ручной работы с применением вышивки сюзане и гулдузи.

«Моя коллекция – это этно-стиль в современной интерпретации. Я впервые в Баку, и в восторге от города, вдохновлен им. Уже совершил прогулку, и даже сделал фотосессию в Старом городе", - сказал Сатторов интервью Trend Life.

По словам художника-модельера в Азербайджане есть интересные дизайнеры, которые создают хорошие вещи.

"Думаю было бы замечательно, если бы они приняли участие в Неделе моды в Таджикистане и представляли там свои работы", - отметил он.

Музейный центр не зря был выбран в качестве места проведения Недели моды, ведь здесь представлены работы различных художников в разных стилях и направления.

В рамках 8-го сезона Azerbaijan Fashion Week посетителям Музейного центра была представлена специальная экспозиция из художественных произведений, в которых отражены элементы моды и стиля. Также Музейный центр подготовил большую выставку авторских кукол.

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Хуршед Сатторов представил вниманию бакинской публики коллекцию, которая изготовлена полностью вручную. Яркие ткани, удивительные узоры, современный крой и вышивка ручной работы – сделали коллекцию неповторимой.

Отметим, что в рамках Azerbaijan Fashion Week дизайнеры из Азербайджана, Казахстана, Грузии и Таджикистана представляют гостям свои последние коллекции сезона весна-лето 2019.

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