Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть название Главное разведывательное управление (ГРУ).

Сейчас военная разведка официально называется Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил.

«Непонятно, куда исчезло слово „разведывательное“ — Главное разведывательное управление, надо бы восстановить», — сказал Путин, поздравляя военных разведчиков с профессиональным праздником, который отмечается 5 ноября, передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что разведка является неотъемлемой частью воинского дела и ратной науки, так было всегда и везде на протяжении веков. Путин отметил, что нынешний юбилей российской военной разведки "обращает нас к истории - чтобы вспомнить храбрых, талантливых людей, верно служивших России и своему народу". Среди таких он назвал героев Отечественной войны 1812 года, Крымской войны и Первой мировой войны, офицеров Генштаба и военных агентов при дипломатических миссиях Российской империи, "которые, часто рискуя жизнью, добывали ценнейшие сведения, необходимые для обороны страны, для защиты ее национальных интересов". Он заключил, что Россия гордится всеми этими вехами развития военной разведки.

ГРУ было переименовано в Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил в 2010 году в рамках проводившейся тогда реформы Минобороны. Тем не менее, и в России, и за ее пределами российскую военную разведку по-прежнему называют ГРУ.

В 2018 году российская военная разведка отмечает 100-летие.

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