На этой неделе у нас очень много важных материалов. И визиты, и новые решения властей, есть хорошие и, к сожалению, печальные новости. Мы, как всегда, отобрали, все только самое важное.

«Я не хочу показаться безразличным к чужому мнению, но главным критиком моей работы всегда был я сам. И это гораздо опаснее, потому что от своей критики ты никогда никуда не денешься».

29 октября ушел из жизни легенда таджикского кино Марат Арипов. «Судьба поэта» - это интервью мы делали с ним несколько лет назад, а это его самые яркие цитаты.

Марата Орипова похоронили на столичном кладбище Лучоб рядом с могилой матери – Народной артистки СССР Тухфы Фазиловой. Фото Asia-Plus

История с платными сим-картами продолжается. Как бы до нового года (это срок, в который президент сказал исследовать этот вопрос) осталось совсем немного. Установить плату в 250 сомони за симку, ой, как , видимо, хочется, а потому Антимонопольная cлужба (уж неизвестно по чьей наводке, может и МВД – инициатора всей истории) попросила мобильные компании обосновать, почему сим-карта должна стоить именно 250 сомони.

Да-да, именно так. Не спросила мнение: «А сколько бы она могла стоить?», а именно доказать, что ну никак не меньше 250-ти. Видимо сама обосновать она такое решение ну никак не смогла.

А тут, кстати, таджикский эксперт предлагает альтернативу, как можно решить вопрос с безопасностью, не устанавливая при этом цены на сим-карты.

Узбекистан строит АЭС. Кому ж мы тогда продавать свет будем, который нам даст Рогун? Мы задались этим вопросом и узнали обо всех минусах и плюсах решения соседей строить станцию. А это мультик о пользе АЭС, узбеки сделали.

Депутаты добрались до незаконных построек. Отныне все те, кто возводил что-то в обход закона, будет это что-то сносить за свой счет. Вот так. Новость собрала кучу комментариев.

А еще в редакцию «АП» посыпались звонки от читателей, которые рассказывают, что их заставляют сносить их собственные дома, которые были возведены, якобы, незаконно. Связано ли это с новыми поправками, узнаем для вас уже скоро.

Курутоб, виноград и пляски. Таджикистан на этой неделе посетил Владимир Жириновский, и он нам много чего пообещал.

А это еще одни гости, которых на этой неделе не то, чтобы Душанбе встречал, но они приехали. Неформальные лидеры ГБАО в столице. Некстати, но тут МВД предложило работу безработным Бадахшана. Может этим?

Неформальные лидеры ГБАО в Душанбе Фото: Facebook, группа Pamir News

Лидер Демпартии Саидджафар Усмонзода предложил присвоить имя Эмомали Рахмона Рогунской ГЭС. Реакции на предложение пока нет, кроме как от комментаторов. А тут небольшая подборка объектов в ЦА, которым уже присвоили имена глав государств.

У вас тут юбилей. Пять лет как таджикские пассажиры летают в Россию с дозаправками. И меняться ситуация, в общем-то, не собирается.

- Ака, купите чай, - умоляющим голосом просит он.

Продавец берет баклажку в руки, и затем возвращает её обратно мальчику:

- Чай у тебя остыл, не мог принести в термосе?

В семье маленького Фирдавса денег не хватает просто всегда, и он вынужден работать, как и многие другие наши дети. За это их родителей жестко наказывает государство – нищих воспитывают непомерными штрафами. Ну и правда, не может же государство себя наказывать за то, что не обеспечивает малоимущих?..

Если у вас еще нет отопления (сорри, касается только жителей столицы), мы сделали для вас карту, чтобы вы знали, у кого оно есть и могли пойти к ним погреться :)

А вы знаете, в каком таджикском городе существовал «французский городок»? Признаемся всей редакцией – мы не знали. Вот поэтому решили сделать для вас этот интересный тест.

И это тоже наша история. Совсем недавно мы побывали в местности Савристон, где растут деревья, высотой 50 метров. Гиганты живут тут никак не меньше уже полутора тысячи лет! Вы можете себе это представить?!

В Душанбе прошел отборочный тур модельного конкурса Face of Central Asia-2019, в котором приняли участие 45 моделей со всей Центральной Азии. Первое место заняла 17-летняя душанбинка. А это видео многократного победителя международных конкурсов красоты Фатимы Махмадалиевой о закулисье модельного бизнеса в Таджикистане. Любопытно.

А как вы собираетесь провести свои выходные с детьми? Есть совет – мы тут вспомнили игры нашего общего (ну, для многих) советского детства. Синоптики обещали, что дождей на выходных не будет, ну а если и ошиблись, все равно - берите всех своих деток в авоську и гулять!

Ну, или хотя бы сходите вот в этот классный ресторан на ужин всей семьей. Мы попросили шеф-повара «Фрегата» приготовить для вас самое вкусное блюдо.

А мы остаемся с вами, читайте нас и дальше. У нас тут еще много интересного.