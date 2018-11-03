Пару лет назад Таджикистан в рейтинге креативности стран мира, занял едва ли не последнее место в списке, и точно самое последнее в Центральной Азии, да и на всём постсоветском пространстве. Комментаторы в интернете тогда, как с цепи сорвались, мол, начихать нам на эти рейтинги, в гробу мы их видели, и вообще мы самые-самые, просто нас специально не признают.

Но меня именно, тот рейтинг, тогда задел за живое, когда мы занимали последние позиции по уровню коррупции, развитию экономики, социальному развитию, и я не особенно обращала на это внимание, а тут огорчилась.

Знаете почему? Потому что развитие экономики, снижение коррупции и прочее, это всё наживное, это всё можно изменить, пережить, переварить. Было бы желание и креативность. И вдруг выясняется, что её нет.

А, во-вторых, измеряли нашу креативность с помощью нескольких показателей, и главным из них оказалась толерантность.

«Вот езжай в свою Россию там и командуй», - говорит мне наш же трудовой мигрант, но уже с самарским говором, который пытался пролезть не в свою очередь на паспортный контроль в душанбинском аэропорту, и которому я из чувства справедливости пролезть не дала.

Я таких высказываний в своей жизни наслушалась столько, что меня они теперь даже не задевают, просто констатирую факт.

И ещё я уверена, что люди, которые мне их делают, не щадят и других. Это они писали проклятия в адрес художницы Марифат Давлатовой, которая изобразила на своих картинах обнажённых женщин, это они отправляют в ад представителей ЛГБТ-сообщества, они гоняли подростков после индийского праздника Холи. Они же называли узбеков - узбаками, и они на днях возмущались тем, что Таджикистан на конкурсе красоты будет представлять таджикистанская модель Валерия Мороз. Иначе говоря, Таджикистан на этих выходных занял в центральноазиатском конкурсе первое место, нашу девочку оценило международное жюри, но у многих комментаторов в социальных сетях возник «резонный» на их взгляд вопрос: «А почему русская?».

Человек, который не может принять людей, непохожих на него, точно так же не может принять и новые идеи. Открытость к людям, которых мы считаем «не такими как все», означает такую же открытость к идеям, которые ещё никогда не видел мир. Ну, невозможно вариться в собственном соку, и изобретать космические корабли! Ни у кого не получалось, и у нас не получится.

К счастью, за три года после того, как Таджикистан занял последнюю строчку в рейтинге креативности, много чего изменилось и то, что, например, прошла выставка замечательной Марифат, хоть и под шквал критики – тому подтверждение.

Таджикистан не на другой планете, так что все тренды, которые происходят в мире, нас не обойдут стороной. И толерантность, от которой у многих до сих пор сводит скулы - тоже.

Просто чем раньше начнём, тем быстрее изобретём свой космический корабль. Благо дело, многие наши молодые и талантливые ребята уже начали.

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