ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 5 НОЯБРЯ

1929 – Открыто движение по автодороге Душанбе – Куляб.

1929 - Открылся Душанбинский аэропорт.

1948 - Открылся II съезд архитекторов Таджикистана.

1964 - В Душанбе открылся памятник основоположнику таджикско-персидской классической литературы Абуабдулло Рудаки.

1964 - В Душанбе открылся первый в республике панорамный кинотеатр им.А.Джоми

2007 - В РТ появилась первая клавиатура на таджикском языке.

2008 - Запущен третий агрегат Сангтудинской ГЭС-1.

2008 - В ГБАО запущена самая мощная в регионе малая ГЭС «Шинг».

2008 - В РТ начались передачи нового информационного телеканала «Джахоннамо» и новой радиостанции «Фарханг».

2016 - Эмомали Рахмон запустил в Гиссаре «Таджикский металлургический комбинат».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 5 НОЯБРЯ

1911-1970 года – родился доктор философских наук, профессор Алоуддин Баховаддинов

1917 года – родился доктор медицинских наук, профессор Юно Додхоев.

1924 года – родился ученый-историк, академик Ахрор Мухторов.

1930 – 1990 года – родился журналист Бузургхон Олимов

1944 года – родился доктор философских наук, профессор Мухаммадкул Хазраткулов

1952 года – родился писатель Джонибек Акобиров.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 7-12 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, днем -3+2.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 8-13 тепла, повышение до 13-18 тепла, в предгорьях ночью 2-7 мороза, днем 1-6 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 мороза, днем -1+4, по ВГБАО ночью 15-20 мороза, днем 4-9 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 7-12 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем -1+4, повышение до 6-11 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 10-12 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 9-11 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 мороза, днем -1+1.