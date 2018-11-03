АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 4 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

- В Гиссаре состоятся 1-й тур женского футбольного турнира в рамках квалификации Олимпийских игр-2020. В 13.00 сыграют команды Сингапур – Филиппины, в 16.00 состоится матч Монголия – Таджикистан

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 4 НОЯБРЯ

1946 - В Париже образована ЮНЕСКО - Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

1948 – «Тигровая балка» объявлена государственным заповедником.

1977 – Таджикистан впервые посетила делегация Организаций Объединенных наций

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 4 НОЯБРЯ

1918 года – родилась Заслуженный работник культуры Таджикистана Таджиниссо Гафурова.

1928 года – родился профессор Баён Рахимов

1937 года – родилась философ, профессор Фируза Турсунзаде.

1950 года - родилась актриса театра Асалбегим Саодатова

1954 года – родился журналист Сардори Рахдор

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 7-12 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, днем -3+2.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 8-13 тепла, в предгорьях ночью 2-7 мороза, днем 1-6 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 мороза, днем -1+4, по ВГБАО ночью 15-20 мороза, днем 4-9 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 7-12 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем -1+4.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 8-10 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1 тепла, днем 8-10 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 9-11 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем -1+1.