АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 3 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

- В театре оперы и балета имени Садриддина Айни состоится творческий вечер Народного артиста Мирали Достизода. Начало в 17:00.

- Состоятся матчи 19-го тура чемпионата Таджикистана по футболу среди команд высшей лиги. Сыграют пары: «Панджшер» – «Истиклол», «Регар-ТадАЗ» – «Хатлон», «Худжанд» – ЦСКА «Памир». Начало всех матчей – в 14:00.

- В столичном кафе «Паркинг» пройдёт выставка картин молодой художницы Лолы Шариповой. В рамках выставки будут выставлены работы в стиле модерн арт и абстракция. Выставка с 17:00 до 19:00 часов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 3 НОЯБРЯ

2002 - В пункте пропуска Тем близ города Хорог ГБАО открыт автомобильный мост через реку Пяндж, соединивший таджикский и афганский берега.

2014 - Новый терминал Международного аэропорта Душанбе открыл свои двери для пассажиров;

2016 - Парламент Таджикистана запретил работать в госструктурах и органах безопасности лицам с двойным гражданством.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 3 НОЯБРЯ

1929 – родился писатель Масъуд Муллоджонов.

1937 – родилась балерина, народная артистка Таджикистана Бозгул Исоева

1938 – родился писатель Мухиддин Ходжаев.

1945 – родился писатель Маъруф Бобочон

1956 – родился доктор филологических наук Сайфиддин Назарзода

1964 – родился доктор технических наук Чалил Пириев

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных горных районах снег, местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 5-10 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем -3+2.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью в предгорных районах снег, местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 7-12 тепла, в предгорьях ночью 1-6 мороза, днем -1+4.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -4+1, днем 1-6 тепла, по ВГБАО ночью 11-16 мороза, днем 0-5 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, ночью в отдельных районах осадки (дождь, снег), днем без осадков, местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 5-10 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем -2+3.

По городу Душанбе – Переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 7-9 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 7-9 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 7-9 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 4-6 тепла.