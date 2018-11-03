Камила Шарипова – молодой нейропсихиатр, ведущий свою врачебную деятельность в клинике Чикаго - University Illinois Hospital. Ей всего 26 лет, и у неё большие планы на будущее. В том числе, развивать область нейропсихиатрии в Таджикистане.

Невролог, психолог и психиатр в одном лице

- Камила, расскажите, как такая юная девушка, душанбинка, оказалась в штатах, да ещё и работает нейропсихиатром?

- Я выпускница Таджикского государственного медуниверситета. Будучи на последних курсах обучения, по книгам и разным специализированным приложениям начала готовиться к сдаче экзамена USMLE (United States Medical Licence Exam) – многоступенчатого стандартизированного экзамена для поступления в Медицинскую резидентуру, последующей сертификацией, и возможностью работать врачом в США. На это у меня ушло больше двух лет. Кстати, любой, кто закончил медицинскую школу за пределами Америки, может попытаться сдать этот экзамен. Я знала, что когда-нибудь эти знания мне пригодятся.

Сразу после окончания университета я подала заявку на стипендию по прохождению постдокторантуры Национального института здоровья (National Institute of Health), являющегося основным центром правительства США, ответственным за исследования проблем здравоохранения и биомедицины, и получила положительный ответ. Отчасти в этом мне помогло хорошее владение английским языком и обучение в Германии, которое я прошла в 2013 году. Тогда я взяла год академического отпуска, чтобы пройти курсы по спецнаправлениям: мозг и поведение, психотерапия, нейронаука, неврология и психиатрия.

В результате, когда перебралась в Чикаго, я успешно сдала экзамен USMLE, и уже после начала своё обучение и врачебную практику в госпитале университета Иллинойс. Это государственное медучреждение вроде нашего Медгородка, только в разы крупнее.

- А вообще, почему решили пойти именно по этому направлению?

- Я с детства знала, что стану врачом, а потом влюбилась в направление неврологии, психологии и психиатрии. Выбрать из них не смогла, поэтому стала многопрофильным врачом, как это принято на западе. У нас пока такой комплексной специальности вовсе нет, есть узкоспециализированные специалисты неврологи (невропатолог), и психиатры.

Америка – это не гостеприимный Таджикистан

- Вот слушаешь вас, и кажется, что всё так легко и просто.

- Я бы не сказала, что все, через что я прошла легко, но это возможно. Находиться в чужой стране, где другая культура, язык и, вообще, иной уклад жизни, очень сложно. Америка – это не гостеприимный Таджикистан. Здесь нужно учиться и работать 25 часов в сутки, нужно бороться за своё существование. Как в дикой природе, побеждает сильнейший. И чем более развита страна, тем выше критерии отбора. Когда я приехала в штаты, мне никто не помогал, не подсказывал, как нужно жить в этой стране. Мне помогали Интернет, книги и вера в себя, а также эмоциональная поддержка семьи и нескольких близких мне людей в Таджикистане.

В то же самое время я наглядный пример того, что если трудиться, то все получится. Меня раздражает, когда у молодежи убивают мотивацию, говоря: «В медицинский не поступай, там всё только за деньги», «Знания уже не ценятся» и прочее. Как же так? Я, как и многие мои знакомые поступила, и закончила университет благодаря собственным знаниям, а не связям и деньгам, да и экзамен USMLE тоже может сдать каждый. Будет непросто, но все это реально!

- Возвращаясь к вопросу образования в Таджикистане, получается, что те знания, которые дают в нашем Медицинском университете настолько хорошие, что без проблем можно устроиться на работу в государственный госпиталь Америки?

- Если по-настоящему учиться, а не штаны просиживать, то и в Таджикистане можно получить достойное образование. Правда, помимо университетских стен нужно развиваться, и постоянно заниматься самообразованием, изучать языки.

Джокер, монахиня, фея и другие пациенты

- В чём заключается ваша работа в госпитале?

- Я работаю на позиции невролога и психиатра. Работаю с людьми, страдающими неврологическими и психологическими отклонениями. Это действительно сложная и ответственная профессия, но в то же самое время невероятно увлекательная. Я всегда восхищалась потрясающими возможностями человеческого мозга и счастлива от того, что у меня есть возможность углубиться в эту науку, помочь людям вновь зажить полной жизнью, увидеть их счастливыми или способными выйти из сложного психологического состояния. Конечно, становится грустно, когда знаешь, что вылечить того или иного пациента полностью невозможно.

Мой каждый день предельно насыщен – прием пациентов, психотерапия, прохождение лекций и собраний, ночные дежурства в Городской психиатрической больнице. Каждый медицинский случай в моей практике интересен с научной точки зрения.

Например, был такой случай, когда скорая помощь привезла мужчину, который копировал главного героя из фильма Мартина Скорсезе «Джокер». Он был также одет, вел себя агрессивно, нападал на людей. Поставили ему диагноз - шизофрения.

Ещё как-то ко мне на прием была записана женщина 30-ти лет с диагнозом расстройство личности. В течение дня в ней попеременно менялось восемь персонажей: 5-летний ребенок, фея, гомосексуал, монахиня, продавщица, библиотекарь и девочки-близняшки. Случай усугублялся тем, что каждый раз, как в ней просыпался новый образ, она забывала все, что было до него. И так восемь раз в сутки. Восемь раз в сутки она не узнавала своего супруга и семилетнюю дочь. Представляете, какой это стресс для ребенка? Да и для неё самой, её окружения.

Такие люди не могут трудоустроиться, вести нормальный образ жизни. Зачатки расстройства личности обычно происходят в раннем детстве, когда ребенок получает сложную травму, и в головном мозге происходит срыв, который поначалу незаметен. Ребенок продолжает расти, бывает молчалив, и родители зачастую списывают это на индивидуальность, скрытную натуру. Диагностировать расстройство личности на ранних этапах очень сложно. Помочь таким пациентам можно только при помощи семейной и когнитивно-поведенческой терапии.

- Ваша профессия приносит хороший доход?

- Пока я получаю только ежемесячную стипендию каждый месяц, а в будущем, как полагается, это будет приносить хороший доход.

- А вернуться в Таджикистан и развивать эту сферу здравоохранения не собираетесь?

- Конечно, конечно, собираюсь. Я люблю свою родину!

Практические упражнения для тех, кто хочет быть здоров

- Что нужно знать в области нейропсихологии родителям, чтобы они могли осмысленно задавать развитию ребёнка правильный вектор? Насколько возможно своими силами преодолеть трудности развития ребёнка?

- Советую родителям прочитать статьи про нейрокоррекцию для предотвращения трудностей школьного обучения с 4-х до 12-ти лет. Арт - песочная и сказкотерапия, а также сенсо-моторные упражнения могут проводить сами родители. Эти техники помогают ускорить развитие речи, улучшить концентрацию внимания нормализовать поведение ребёнка, решить проблемы с успеваемостью в школе и т.д.

- Как взрослому человеку, у которого нет проблем с мотивацией и усидчивостью, тренировать память и внимание? Как научиться работать с предательскими “провалами” в памяти типа «позавчера прочитал, сегодня забыл»?

- Существует много методов, чтобы улучшить память, и они очень тесно взаимосвязаны друг с другом. Могу поделиться несколькими из них. Например, поставьте таймер на 5 минут. Сконцентрируйтесь и начинайте читать. После возьмите перерыв на две минуты и снова начинайте читать. День за днем в течение девяти дней прибавляйте по пять минут до тех пор, пока вы не будете читать 45 минут беспрерывно и 18 минут отдыхать. Ещё одно упражнение, каждый день читайте по отрывку из газеты и на отдельной бумаге записывайте, что вы поняли из прочитанного, или же решайте математические задачки в голове, изучайте иностранные языки, ходите на курсы кулинарии.

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