Гидрометцентр Таджикистана прогнозирует следующую неделю без осадков по всей республике.

«Завтра после полудня осадки прекратятся по всей республике, и такая погода без дождя продолжится до 8 ноября. Только в ГБАО будет местами небольшой дождь», - сообщили «АП» в Агентстве по гидрометеорологии Таджикистана.

Между тем, жители Худжанда сегодня опубликовали фотографии и сообщили о первом снеге в регионе. А филиал компании IRS сообщает о временной остановке движения грузовых автомобилей с прицепами по дороге Душанбе-Худжанд из-за непрерывного снега.

Снег в Худжанде. 2 ноября Фото Маъмура Юсуфова в Facebook

«В связи с непрерывным снегопадом с 155 до 173 километра в целях своевременной обработки дорог и избегания скопления машин решили временно остановить движение грузового транспорта с прицепами», - сказали в компании.

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Сегодня утром филиал компании сообщил, что уже три дня продолжающиеся осадки создают препятствия для движения транспорта на автодороге Душанбе-Чанак

«Однако дорожникам удается своевременно реагировать и обеспечивать безопасность движения транспорта. В настоящее время неблагоприятные погодные условия наблюдаются на участке от 10 до 368 км, и в целом, на большинстве участков идут дожди и снегопад», - сообщили в пресс-службе компании.

Между тем, в эти выходные в Душанбе сохранится переменная облачность, без осадков, температура днем будет 7-10 градусов, ночью снизится до -1 +3 градусов.

В Хатлоне два дня будет облачно, без дождя. Температура в долинах ночью 0-5 тепла, днем 8-13 тепла. В предгорьях ночью 0-5 мороза, днем 1-6 тепла.

В Согдийской области в выходные дни синоптики обещают переменную облачность, местами туман. Температура в долинах ночью -4 +13, днем 5-10 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем -3 + 2.

По Горному Бадахшану в субботу и воскресенье тоже будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха по западу ГБАО ночью 5-10 мороза, днем 05-5 тепла, по восточному ГБАО ночью 13-18 мороза, днем 1-6 мороза.

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