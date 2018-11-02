C 13 по 17 ноября в Таджикистане пройдет Неделя международного образования.

Церемония открытия недели начнётся с образовательной ярмарки в Таджикском Национальном Университете в Душанбе 13 ноября.

На ярмарке будут представлены образовательные программы Американских советов по международному образованию (ACCELS), EducationUSA, Культурного центра «Бактрия», Университета Центральной Азии (UCA), Фонда Ага Хана, ДААД (DAAD), Кафедры ЮНЕСКО по управлению водными ресурсами Центральной Азии при Казахстанско-немецком Университете, Таджикской Ассоциации по обмену студентами для технической практики, сообщает посольство США в Таджикистане.

Каждая организация наряду с образовательными программами, предоставит информацию о возможностях обучения, а также ответит на вопросы участников.

Неделя международного образования является возможностью отметить преимущества образования и образовательного обмена по всему миру. Данная совместная инициатива Государственного департамента и министерства образования США проводится в рамках усилий по подготовке народа Америки к глобальной среде и привлечению будущих лидеров из-за рубежа для учёбы, изучения и обмена опытом в Соединенных Штатах.

«Программы по обмену крайне важны для развития взаимопонимания и уважения, развития лидерства за рубежом и внесения вклада в развитие дальнейших взаимоотношений между США и другими народами», - говорится в сообщении посольства.

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