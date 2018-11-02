В Ташкенте появилась «Инновационная школа для будущих молодоженов», где невест и женихов будут учить основам семейной жизни. Об этом сообщает национальное информагентство «Уза».

Школа открылась при ЗАГСе Шайхантахурского района столицы. Ее учредителями стали научно-практический исследовательский центр «Оила», Центральный совет Союза молодежи и Комитет женщин Узбекистана.

Программа школы «сочетает национальные традиции с тенденциями развития науки и общества». Она состоит из мастер-классов на разнообразные темы: духовно-нравственные основы семейных отношений, семейная экономика, ведение хозяйства и бюджета, социальная атмосфера в семьях, брачные отношения, здоровый образ жизни, гендерные вопросы, предотвращение конфликтов, культура общения, правовые отношения, управление семьей. Также будут организованы тренинги в тематических группах и индивидуальные консультации.

Центр «Оила» разработал приложение «Уроки семьи», для будущих молодоженов также подготовлены блокноты «Руководство для прочности семьи». Присутствовавшим на церемонии открытия парам раздали сборники научной и художественной литературы, посвященной основам семейной жизни.

Открытие такой школы продиктовано намерением узбекских властей усложнить правила вступления в брак. Они решили обязать женихов и невест проходить перед свадьбой обучение основам семейной жизни по специальной образовательной программе, разработанной с учетом передового зарубежного опыта. Увеличится срок на окончательное обдумывание решения после подачи гражданами заявление в ЗАГС (ранее законом было установлено рассмотрение заявления в течение одного месяца).

Помимо этого, усилится ответственность руководителей и сотрудников медицинских учреждений за выдачу справок, содержащих заведомо недостоверную информацию о состоянии здоровья лиц, вступающих в брак.

Сегодня в Узбекистане для будущих супругов предусмотрена процедура медицинского обследования на наличие психических, наркологических, венерических заболеваний, туберкулеза и ВИЧ/СПИД, передает ИА «Фергана»

Стоит отметить, что институт брака в Узбекистане во многом сохраняет консервативный и патриархальный характер. Подчиненное положение молодой женщины в семье мужа подчеркивается практически на официальном уровне. В прошлом году по всей стране при махаллях (местных общинах) были созданы Советы свекровей. Председатель Комитета женщин объяснила создание таких советов необходимостью сохранить традицию «когда после прихода в дом невестки свекровь в течение 40 дней учила ее сложившемуся в этой семье укладу жизни».

В июле 2018 года правительство утвердило общественную структуру «Родительский университет», которая появится во всех махаллях Узбекистана. Перед такими структурами поставлены три главные задачи: «проведение мероприятий по повышению правовых, духовно-нравственных, педагогических, психологических и медицинских знаний родителей при воспитании детей; работа с родителями, не уделяющими достаточного внимания воспитанию детей, предупреждение случаев, оказывающих негативное влияние на стабильность социально-духовной обстановки в семьях схода граждан; оказание помощи родителям в процессе воспитания ребенка, содействие в обеспечении здоровой духовной обстановки в семье».

Недавно в Узбекистане были ужесточены и правила развода, согласно которым оформить его можно только через суд (раньше при отсутствии детей можно было это сделать в ЗАГСе). Также инициатор развода должен платить отступные другому супругу, а срок, даваемый на примирение, увеличен с полугода до двенадцати месяцев. Направленные на сохранение семьи меры в действительности ухудшают положение женщин, сталкивающихся с насилием со стороны супруга.

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