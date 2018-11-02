Остались считанные дни до начала форума, ставшего традиционной бизнес площадкой для нетворкинга и взаимообменом полезной информацией. Давайте взглянем, что даст бизнес - форум его участникам в этом году.

StartUp форум G5-2018 для начинающих и бывалых предпринимателей пройдет в середине ноября в Российско-Таджикском Славянском университете. Это будет уже третий бизнес-коннект, организованный ГУП «Клуб молодых предпринимателей» совместно с сообществом StartupStan в этом году.

Если в прошлом году полный SOLD OUT (а это 500 билетов) был объявлен за несколько дней до начала мероприятия, то в этом году билетов практически не осталось уже за две недели, а попасть на него хотят предприниматели не только из Таджикистана, но и Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызстана.

6 спикеров, 4 страны и знания, которых не сосчитать

На этот раз организаторы решили выйти за пределы страны, сделав форум Центрально-азиатским. На повестке дня выступление пяти основных спикеров и одного бонусного, которые поделятся опытом ведения бизнеса в Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане.

- Каждый из приглашенных спикеров имеет большие успехи в предпринимательской деятельности, им есть чем поделиться со слушателями, - уверяет замдиректора ГУП «Клуб молодых предпринимателей», Комитета по делам молодёжи и спорта Сулаймон Курбонов.

Он сообщил, что спикеры расскажут о продажах, успехе, лидерстве, вере и личностном развитии и важности следовать за своей мечтой.

Миссия StartUp Forum G5-2018 заключается в том, чтобы вдохновить предпринимателей и тех, кто хочет развиваться, выйти из зоны комфорта, и не бояться менять свою жизнь.

- Мы устраиваем форум, чтобы познакомить участников с эффективными инструментами развития бизнеса, помогать бизнесу меняться, мотивировать и вдохновлять. Наши спикеры научат лучше взаимодействовать, и сплоченно идти к одной цели, - заключил Курбонов.

Спикеры. Кто они?

Спикером от Казахстана станет Болатбек Оспанов, создатель уникального IT-стартапа Smart Satu, оценённого в 20 миллионов долларов. Всего за два года его бизнес-платформа стала компанией с глобальными перспективами, встав в одном ряду с такими проектами, как Viber, Playtika и Synesis. Болатбек расскажет о том, как зародился один из самых мощных брендов Казахстана, почему так важно создавать собственную IT-среду в стране, как масштабировать свой стартап на международном рынке, и как привлекать инвестиции в свой бизнес.

Узбекистан на StartUp Forum G5 представит основатель сервиса Payme Сарвар Рузматов, создавший чуть ли не первую платежную онлайн-систему в стране. Созданное им приложение сразу по сей день находится в топе рейтингов самых скачиваемых.

Сарвар обещает рассказать, с чем связан бешеный успех его разработки среди потребителей, с каким трудом осуществляется стартап в сфере финансово-технологической индустрии, и какие подводные камни могут встать на пути. Тема его выступления «Fintech-перспектива Центральной Азии» говорит сама за себя.

Спикер от Киргизии на StartUp Форуме G5 Азиза Анарбекова, является директором и партнером сервиса доставки «Namba Food». Компания начала свою деятельность пять лет назад, и очень быстро стала №1 в Бишкеке. Уникальность «Namba Food» заключается в том, что служба осуществляет доставку любой продукции всего за один час.

За свои 27 лет Азиза поняла, что «cамое дорогое - это время», именно поэтому её сервис доставки высок. Бизнесвумен расскажет на StartUp Forum G5 о том, как удержаться на плаву и шагать в ногу со временем, выступив с темой «Как успешно адаптировать мировой опыт услуг доставки для локального рынка».

Помимо иностранных спикеров, своим опытом, идеями и знаниями будут делиться отечественные бизнесмены Джахонгир Забиров, Искандар Икрами и бонусный спикер Лайло Тагаева, чьи проекты всего за несколько лет превратились из стартапов в крупных игроков на конкурентном рынке.

Интернет-предприниматель Джахонгир Забиров знает не понаслышке, как заниматься электронной коммерцией. Его первый онлайн проект Somon.tj на сегодняшний день, посещает более полутора миллионов активных пользователей в сутки. Он расскажет публике, как увлечение 13-летнего мальчика виртуальным пространством переросло в масштабный бизнес в сети Интернет. ⠀

Владелец сети концептуальных кафе Мazza, Искандар Икрами, с 13 лет работал не покладая рук – раздавал газеты и брошюры на улицах, подрабатывал помощником звукорежиссёра. Он зарабатывал деньги своим трудом и верил в то, что его ждет успех, который пришел к нему, когда он открыл свое дело, в основе которого лежала идея и абсолютно новый концепт. Бизнесмен расскажет конкуренции во время выступления на тему «Как развивать кофейную культуру в чайной стране?», что придавало ему уверенности, почему именно «кофе» вошло в основу его кафе, и как ему удается держать высокую планку при огромной конкуренции.

Ну, и вишенкой на торте, станет выступление одного из самых значимых людей на рынке таджикской рекламы, владельца рекламного агентства PurNur Лайло Тагаевой «Девушки-предприниматели нужны этому миру или бизнес с душой».

По вопросам приобретения билетов звоните: +992988195555

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