Встреча героев ЧМ-2017 по самбо Бехруза Ходжазода (справа) и Акмалиддина Каримова (слева) в Таджикистане.

Двенадцать таджикских самбистов будут представлять Таджикистан на очередном чемпионате мира по самбо среди взрослых, который пройдет с 9 по 11 ноября в Бухаресте (Румыния).

Всего будет разыграно 27 комплектов наград в трёх дисциплинах (мужское, женское и боевое самбо). Согласно предварительным данным, на чемпионат мира 2018 ожидается участие 720 самбистов из 77 стран-участниц.

Как сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Таджикистана, в сборную республики вошли Джоми Хасан (52 кг), Акмалиддин Каримов (57 кг), Хушкадам Хусравов (62 кг), Мустафо Хасанов (68 кг), Бехруз Ходжазода (74 кг), Зафар Олимшоев (82 кг), Комроншох Устопириён (90 кг) и Мухаммадризо Курбонзода (100 кг). В боевом самбо выступят Сорбон Латифов (62 кг) и Умед Мухиддинов (68 кг).

В боевом самбо выступят Сорбон Латифов (62 кг), Умед Мухиддинов (68 кг), Бехруз Зухуров (74 кг) и Солех Хасанов (90 кг).

Главным тренером сборной Таджикистана по самбо является Носир Бозор. Генеральный секретарь Федерации самбо РТ Махмуди Абдулло будет представлять Таджикистан в судейском корпусе чемпионата мира.

В прошлогоднем чемпионате мира в Сочи Таджикистан впервые в своей истории занял 2-е место в общекомандном зачете. Впервые за годы независимости чемпионом мира стал Бехруз Ходжазода в весовой категории до 74 кг. Серебряные медали завоевали Акмалиддин Каримов (до 57 кг) и Набимухаммад Хоркашев (свыше 100 кг), бронзовым призером стал Зафар Олимшоев (82 кг).

В этом году Набимухаммад Хоркашев перешел на тренерскую работу, а остальные медалисты будут бороться за награды чемпионата и в этом году.

Чемпионат мира будет транслироваться на сайтах Всероссийской федерации самбо, Европейской федерации самбо и FIAS.

Международная федерация самбо официально объявила о призовых деньгах для победителей и призеров чемпионата мира по самбо-2018. Общий призовой фонд турнира составит $216 тыс.

За 1 место спортсмены получат $3 тыс., за 2 место – $2 тыс. и за 3 место – $1 тыс. 500.

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