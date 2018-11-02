«Отдайте мне вашего повара!» – с этой полушутливой просьбой гости ресторана Фрегат нередко обращаются к администрации. Все потому, что шеф-повар Аминджон Салимов занимается своим ремеслом серьезно и с любовью, и сегодня он расскажет о том, как приготовить асадо из говяжьих рёбер.

Как же здорово отведать блюда европейской и азиатской кухни в ресторане с видом на Молодежное озеро и город! Такая возможность есть! В новом ресторане Фрегат вы можете отдохнуть и поесть в любом формате, начиная с позднего завтрака и чинного бизнес-ланча, заканчивая бесшабашной пятничной вечеринкой. Здесь вас ждут яркие выступления музыкантов и зажигательные DJ-сеты, трансляции спортивных мероприятий, добротные порции и вкуснейшие коктейли из ловких рук бармена.

Хотите сбежать от повседневной рутины, устроить романтическое свидание или семейный праздник - ресторан «Фрегат» готов к любому приему. Ну а мы готовы представить вам очередной кулинарный мастер-класс от шеф-повара ресторана Аминджона Салимова. На повестке дня - блюдо для истинных гурманов и любителей мяса – «Асадо».

Адрес ресторана Фрегат: г. Душанбе, Ул. Шараф 20

Тел: +992 93 887 9999

Узнать больше о событиях и меню ресторана можно на официальной странице в Facebook

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