Компания «МегаФон Таджикистан» провела турнир по пейнтболу «Кубок дружбы». В соревнованиях, состоявшихся в Худжанде, приняли участие более 20 журналистов ведущих радиостанций, известных блогеров и активистов социальных сетей.

«МегаФон Таджикистан» регулярно проводит мероприятия для представителей медиа. В частности, приглашает их на тренинги, посвященные теме телекоммуникаций и информационных технологий. А на этот раз журналистам и блогерам впервые было предложено проявить свои коммуникационные способности в «боевых» условиях игры в пейнтбол. Перед началом соревнований участники ознакомились с правилами и прошли небольшой курс по стрельбе. После этого все поделились на группы и начали борьбу, которая прошла, как это ни парадоксально для такого спорта, в теплой дружеской атмосфере.

«Для нас участие в таком мероприятии стало поводом собраться вместе, познакомиться с активистами социальных сетей. Мы прекрасно провели время и еще раз убедились, что командой можем многое!» — прокомментировал Фаррух Эргашев, и администратор группы «Молодежь Согда» социальной сети «Фейсбук».

«Подобных мероприятий, объединяющих журналистов и блогеров, в нашем городе еще не было. Поэтому мы помогли организовать турнир, тем более что со многими игроками я знаком лично, а неформальное общение часто помогает решать все вопросы быстрее и эффективнее. На этой площадке участники игры былине конкурентами, а «бойцами» одного рода войск – медиа!» – отметил руководитель Регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер Наимов.

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