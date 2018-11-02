Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода примет участие в сегодняшнем заседании Совета глав правительств СНГ в Астане.

Об этом «АП» сообщил источник в правительстве республики.

Ожидается, что в рамках заседания Расулзода проведет ряд встреч с коллегами из некоторых стран Содружества.

Планируется, что сегодня в Астане в узком формате главы правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках СНГ и наметят дату и место своей следующей встречи.

В проект повестки дня заседания в расширенном составе внесено 13 вопросов, касающихся сотрудничества в различных сферах, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

В частности, планируется обсудить Соглашение о взаимодействии государств СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий.

Ожидается, что на заседании будет внесен ряд изменений в Межгосударственную целевую программу «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств».

Программа предусматривает выполнение работ по реабилитации территорий пяти радиационно-загрязненных объектов в Кыргызстане и одного – в Таджикистане. Эти объекты представляют опасность не только для здоровья местного населения, но и являются источниками риска потенциальной техногенной катастрофы для центрально-азиатского региона, так как в случае возникновения чрезвычайных ситуаций зона радиоактивного загрязнения может распространиться на значительные территории сопредельных государств.

Также главы правительств обсудят Концепцию сотрудничества по развитию производства высокотехнологичного энергетического оборудования и План основных мероприятий по ее реализации.

Еще один документ - Соглашение об осуществлении совместной деятельности СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях - подготовлен для совершенствования договорно-правовой базы многостороннего сотрудничества в космической сфере.

На заседании будет утвержден План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2019–2020 годы, состоящий из девяти разделов и призванный способствовать дальнейшему развитию многостороннего взаимодействия стран СНГ в гуманитарной сфере на ближайшие два года. Проектом Плана предусматривается проведение более 140 мероприятий. При этом более половины из них предполагается реализовать в сфере культуры и в рамках Года 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

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