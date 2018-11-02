Крупнейшие города Пакистана парализовали протесты членов ультрарелигиозной партии "Техрик-э-Лабаик Пакистан".

Волну протеста вызвала отмена приговора христианке Асия Биби, смертный приговор которой был отменен Верховным судом Пакистана. Суд также решил, что она покинет страну, передает Вести.ру.

Еще в 2010 году Асия Биби была осуждена за богохульство и восемь лет ждала в тюрьме приведения в действие смертного приговора. Это произошло после того, как она поссорилась с женщинами-мусульманками, с которыми работала. Они оскорбляли Биби за то, что она считает себя христианкой. В ответ Асия Биби, якобы, непочтительно высказалась в отношении пророка Мухаммеда. Через несколько дней женщину избила толпа мусульман. Она стала первым человеком в Пакистане, получивший приговор за богохульство от властей станы.

Последние восемь лет с момента вынесения смертного приговора Асия Биби провела в полной изоляции в одиночной камере Фото BBC

Когда верховные судьи решили не приговаривать христианку к смертной казни, а более того, отпустить в связи с отсутствием достаточного количества доказательств, то радикалы приступили к решительным действиям.

Протестующие блокируют дороги и жгут покрышки на улицах, требуя немедленно повесить женщину.

Полиция и военные блокировали контейнерами подъезды к Исламабаду, а также отсекли подходы для протестующих к так называемой красной зоне – правительственному кварталу, где находится здание пакистанского Верховного суда.

Религиозные фанатики призывают правительство страны уйти в отставку.

Протесты проходят в Лахоре и Карачи. Радикалы призывают расправиться с судьями, вынесшими мягкий приговор христианке. В Карачи заблокированы 14 основных транспортных магистралей. В городе пробки на каждом шагу.

Во многих школах отменены занятия. Полиция рекомендовала гражданам избегать районов массового сбора протестующих, жаждущих смерти женщины.

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