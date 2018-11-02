Крупнейшие города Пакистана парализовали протесты членов ультрарелигиозной партии "Техрик-э-Лабаик Пакистан".
Волну протеста вызвала отмена приговора христианке Асия Биби, смертный приговор которой был отменен Верховным судом Пакистана. Суд также решил, что она покинет страну, передает Вести.ру.
Еще в 2010 году Асия Биби была осуждена за богохульство и восемь лет ждала в тюрьме приведения в действие смертного приговора. Это произошло после того, как она поссорилась с женщинами-мусульманками, с которыми работала. Они оскорбляли Биби за то, что она считает себя христианкой. В ответ Асия Биби, якобы, непочтительно высказалась в отношении пророка Мухаммеда. Через несколько дней женщину избила толпа мусульман. Она стала первым человеком в Пакистане, получивший приговор за богохульство от властей станы.
Когда верховные судьи решили не приговаривать христианку к смертной казни, а более того, отпустить в связи с отсутствием достаточного количества доказательств, то радикалы приступили к решительным действиям.
Протестующие блокируют дороги и жгут покрышки на улицах, требуя немедленно повесить женщину.
Полиция и военные блокировали контейнерами подъезды к Исламабаду, а также отсекли подходы для протестующих к так называемой красной зоне – правительственному кварталу, где находится здание пакистанского Верховного суда.
Религиозные фанатики призывают правительство страны уйти в отставку.
Протесты проходят в Лахоре и Карачи. Радикалы призывают расправиться с судьями, вынесшими мягкий приговор христианке. В Карачи заблокированы 14 основных транспортных магистралей. В городе пробки на каждом шагу.
Во многих школах отменены занятия. Полиция рекомендовала гражданам избегать районов массового сбора протестующих, жаждущих смерти женщины.
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Гулнора2 часа назад
Дикари! Хуже зверей! Псевдомусульманы.
Fira ))2 часа назад
Религия мира и добра...
Если посмотреть по уровню жизни мусульманских и стран где основная масса атеисты,то можно увидеть что во вторых странах уровень преступности намного ниже,чем в первых странах! Не зря великие люди в прошлом говорили « Религия это Опиум для народа»
Sino3 часа назад
БОГОХУЛЬСТВО: (греч. blasphemia), любой оскорбительный или непочтительный акт, слово или намерение в отношении Бога или святыни
гость4 часа назад
думаю пророк простил бы ее, но такая кровожадность не красит пакистанских мусульман, не думаю, что добившись казни этой женщины они добились бы милости аллаха!
Alibek4 часа назад
А где ваши доброта которого вы всегда говорите!!!! На их лица нет человечество!!!! Трогали ее Религию и она ответила также!!!
Прогресс6 часов назад
Вот невежественные люди, просто тупость и мракобесие! Потом обижаются же сами, что называют обезьянами и неграмотными!!!! Посмотрите на эти лица - неучи, невежи, мракобесы, псевдо-релизиозные фанатики базарного пошиба! Сам я мусульманин и ко всем конфессиям отношусь толерантно!
Гость6 часов назад
Протестующие блокируют дороги и жгут покрышки на улицах, требуя немедленно повесить женщину.
Религия, которая несет добро говорите? Ну-ну!
ученый Гость2 часа назад
есть люди, есть религия, а есть религиозные люди в религии, но есть люди в религии, но не религиозные, одно с другим не путать. Когда человек делает глупость и допускают ошибку, не осознав плохого в поступке - это невежда, а когда в добавок прикрывается религией - это грешник! Так, что живите в мире с миром не кидаясь на разные крайности и все будет хорошо!
said Гость4 часа назад
Киев? Майдан? Москаляку на гиляку? Это все исламские лозунги?