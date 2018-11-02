Именно посредством данного показателя в стране выплачиваются штрафы, налоги и пошлины.

В проекте закона «О Госбюджете Таджикистана на 2019 год», который утвердило правительство республики на заседании 30 октября, размер показателя для расчетов увеличивается с нынешних 50 сомони до 55 сомони, сообщил «АП» источник в правительстве республики.

Показатель для расчетов является устанавливаемой ежегодно в Законе «О Госбюджете» на соответствующий год денежной суммой, применяемой для исчисления налогов, пошлин, иных обязательных платежей и штрафных санкций, а также для исчисления тех или иных стоимостных предельных (нижних или верхних) величин, социальных пособий и надбавок в соответствии с законодательством Таджикистана.

Этот показатель должен, как правило, оформляться с учетом и уровня инфляции, прогнозируемого на соответствующий год.

С 1 июля 2008 года показатель для расчетов в Таджикистане заменил словосочетания "минимальный размер заработной платы", "минимальная заработная плата", "месячный минимальный размер заработной платы", "месячная минимальная заработная плата" для исчисления налогов, пошлин, иных обязательных платежей и штрафных санкций.

С 1 января 2015 года показатель для расчетов был установлен в размере 40 сомони, а с 1 января 2017 года - в размере 50 сомони.

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