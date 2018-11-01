На днях депутат нижней палаты парламента, лидер Демпартии Саидджафар Усмонзода предложил присвоить Рогунской ГЭС имя президента страны - Эмомали Рахмона. А мы решили вспомнить, какие еще объекты у нас в стране и у наших соседей были названы в честь глав государств.

Пока в Таджикистане мы знаем о двух названиях населенных пунктов, связанных с именем президента. Оба они получили название Рахмонобод. Один находится в ГБАО, второй в Шуробадском районе, Хатлонской области.

А что у них?

Имени Нурсултана Назарбаева названы:

Университет - высшее учебное заведение в Астане, открытое по инициативе президента Казахстана. Вуз начал прием первых студентов с сентября 2010 года.

Международный аэропорт «Нурсултан Назарбаев» - аэропорт города Астана. Один из крупнейших аэропортов в Казахстане, занимает в стране второе место по внутренним авиаперевозкам.

Международный аэропорт «Нурсултан Назарбаев» Фото с сайта wikipedia.org

Интеллектуальная школа химико-биологического направления г. Кызылорда была открыта в 2013 году, в День Конституции.

Музей первого президента Республики Казахстан, расположенный в Астане. Он был установлен Указом президента в 2004 году.

Лицей №1 г. Грозный (Российская Федерация). Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение им. Н. А. Назарбаева.

Лицей в Грозном. Архивное фото. Фото kazpravda.kz

Имя Сапармурата Туркменбаши носят:

Этрап (административно-территориальная единица современного Туркменистана) в Дашогузском велаяте Туркмении.

Международный аэропорт города Ашхабад. Пропускная способность аэровокзала, построенного в 2016 году - 1600 пассажиров в час. В аэропорту базируется авиакомпания «Туркменховаёллары».

Текстильный комплекс в городе Мары.

Военный институт Министерства обороны Туркменистана.

Олимпийский стадион - многоцелевой стадион в Ашхабаде, открытый в 2001 году. В Стадион вмещал 35 тысяч зрителей, и до того как работал (2013 год) являлся крупнейшим по вместимости стадионом в Туркменистане, главным стадионом страны.

Олимпийский стадион. Архивное фото Фото с сайта RuTraveller

Джинсовый комплекс – текстильное предприятие.

В честь Аркадага (нынешнего президента Туркменистана - Гурбангулы Бердымухамедова) назван

Парк в центре города Ашхабад.

Имени Ислама Каримова названы:

Международный аэропорт в Ташкенте, также имеет неофициальное название Ташкент-Южный – это крупнейший аэропорт Узбекистана, расположенный в столице. Является главным узловым аэропортом для национальной авиакомпании «Uzbekistan Airways».

Международный аэропорт в Ташкенте. Архивное фото. Фото с сайта uzairways.com

Ташкентский Государственный Технический Университет.

Мемориальный музей в Ташкенте.

Научно-просветительский мемориальный комплекс.

Автозавод в Асаке.

Ни одного объекта, которым были бы присвоены имена предыдущего президента Кыргызстана - Алмазбека Атамбаева или нынешнего - Сооронбая Жээнбекова, найти не удалось.