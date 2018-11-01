Европейская неделя в Таджикистане уже стала неотъемлемой частью местной культурной жизни. За 11 лет Фестиваль Европы побывал в разных городах Хатлонской и Согдийской областях, в районах республиканского подчинения.

Представительство Европейского Союза в Таджикистане, которое является инициатором проведения в республике Евронедели, стремится через богатую и разнообразную программу дать представление о Евросоюзе, активизировать сотрудничество между организацией и республикой. Фестиваль также дает возможность жителям Таджикистана познакомиться с европейскими ценностями и культурным разнообразием стран Европы.

2018 год в Европе был признан Годом культурного наследия, а для представительства Европейского Союза в Таджикистане он является юбилейным - в этом году отмечается 15-летие со дня открытия официального офиса в стране.

Второй год подряд представительство для организации и проведения Европейской недели в Таджикистане выбирает компанию NextView. Компания разрабатывает концепцию проведения этого мероприятия так, что в ней все элементы собираются в единый механизм представления Европы таджикистанцам.

Как и в прошлом году, NextView приготовила интересную и насыщенную программу.

В рамках Европейской недели были проведены концерты, «квиз» и дебаты, культурно-образовательные и спортивные мероприятия.

В Исмаилитском центре в Душанбе прошла образовательная ярмарка. На ярмарке ученики, студенты, учителя могли познакомиться с разными программами обучения в Европе, в частности, DAAD, Chevening, Erasmus +, а также получить информацию о культуре, истории и обычаях европейских государств.

Второй частью мероприятия было проведение турнира по дебатам. В них приняли участие 3 дебатных клуба - AKHP, FACE TO FACE, ASD. Основными темами дебатов стали культурное наследие и образование, современные культурные традиции, влияние культуры на образование, а также 15-летие офиса ЕС в Таджикистане.

На протяжении всей ярмарки была задействована зона тренинга, где посетители могли поучаствовать и получить знание о правильном составлении CV.

Квиз, где команды могли блеснуть своими знаниями о культурах, традициях и истории стран Европейского Союза, состоялся в спорт-баре «Истиклол» и нес образовательный характер.

Спортивная часть недели была представлена мини-футболом в спорт-комплексе школы №35. В нем приняли участие команды Евросоюза, Таджикистана, Великобритании, Германии, Франции. Юные футболисты показали красивую игру. В нелёгкой борьбе первое и почетное место заняла команда Великобритании.

В рамках Европейской недели в театре им. Лохути была показана постановка труппы театра им. Маяковского «Брачный контракт». Комедия была поставлена специально по запросу представительства ЕС.

Кульминацией Евронедели стали концерты на открытом воздухе в Душанбе и Гиссаре.

Концерт в Душанбе на площади 800-летия Москвы собрал более 5000 человек. На сцене со своими лучшими песнями выступили группа «Шамс», Парвин Юсуфи, Мадина Акназарова, группа «Мелоди Ренджерс», группа «ВЭСТ», а также юные и талантливые артисты Малика и Ильхом, которые заняли призовые места в премии «Боб».

Гиссарская крепость для концерта open air с участием групп «Шамс» и «ВЭСТ» была выбрана тоже, как место, где хранилась многовековая история. Концерт посетили более 7000 человек.

С каждым годом Европейская неделя становится креативнее, а территория проведения мероприятия шире. С каждым годом все больше жителей страны ожидают Европейскую неделю как праздник.