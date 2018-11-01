Вы наивны и верите в каждое сказанное слово или прозорливы и проверяете каждый факт? Это все покажет наш первый небольшой тест по фактчекингу.

Редакция «АП» предлагает вам пройти тест на верификацию информации c сайтa news.tj.

Публикации нашего нового проекта "Школа медиаграмотности" подготовлены по программе малых грантов Интерньюс в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии» при финансовой поддержке Европейского Союза. Содержание данной публикации отражает точку зрения автора/ов, которая не обязательно совпадает с точкой зрения Европейского Союза.

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